Horas previas a la eliminación de Gran Hermano Generación Dorada, en la temida placa planta, Mica Viciconte le paró el carro en vivo a Daniela Celis en el stream La Jugada por su defensa a ultranza de Lolo Poggio, jugadora que corría peligro y finalmente terminó siendo eliminada del reality tras un mano a mano con Franco Zunino.

Pestañela, ex Gran Hermano y amiga íntima de Julieta Poggio, sostuvo que la influencer merecía quedarse y defendió su juego dentro de la casa.

Sin embargo, cuando Viciconte le pidió que explicara concretamente cuál era la estrategia de Lolo, Daniela reaccionó con una respuesta filosa que desató tensión inmediata en el programa de Telefe.

El fuerte intercambio ocurrió en pleno debate y dejó a todos sorprendidos. Y el clip se hizo viral en redes.

Mica Viciconte le paró el carro a Daniela Celis en el stream de Gran Hermano (captura de Telefe)

Mica Viciconte le paró el carro a Daniela Celis en vivo

Mica Viciconte: -Dani, vos que la defendés tanto, ¿cuál es le juego de Lolo?

Daniela Celis: -¿Qué? ¿No no estás viendo Gran Hermano? ¿Por qué tengo que explicarte yo cuál es el juego? Hace dos meses que estamos acá.

Fede Popgold: -Pero estamos debatiendo...

Mica: -Escuchame una cosita irrespetuosa. Acá yo soy mayor. veo Gran Hermano, pero no veo el juego. Decime cuál es el juego de Lolo, tiempo, ¡ya!

Daniela: -No...

Fede: -TikTok.

El cruce rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios apoyaron a Mica Viciconte por exigir argumentos concretos sobre el desempeño de Lolo Poggio en la casa más famosa del país.

Horas más tarde, Santiago del Moro anunció la eliminación de Lolo en la placa planta de Gran Hermano Generación Dorada.