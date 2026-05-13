La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, en Sálvese Quien Pueda dieron detalles explosivos sobre una supuesta situación que habría ocurrido antes de la separación de la pareja.

Todo comenzó cuando en el programa deslizaron que Milett habría tomado el celular del conductor para revisarlo en medio de sospechas de infidelidad. Y lo que encontró habría generado un verdadero terremoto.

“Milett, le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Eso no se hace igual. Y el que busca encuentra”, comnezó diciendo Majo Martino en el programa de América.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Pero la frase más fuerte llegó segundos después: “Le encontró mensajes picantes con otra mujer, mensajes subidos de tono”. En el ida y vuelta del programa, incluso se habló de una posible tercera en discordia, aunque aclararon que no sería la mujer con la que recientemente vincularon sentimentalmente a Tinelli.

“Ella le revisó el teléfono y le encontró mensajes con otra mujer. Y ella los interpretó de la manera que quiso”, cerraron también durante el debate televisivo.

Majo Martino: “Milett, le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Eso no se hace igual. Y el que busca encuentra”.

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MIMI ALVARADO ACUSÓ A MILETT FIGUEROA DE ARRUINAR A MARCELO TINELLI: “QUERÍA QUEDARSE CON SU BOLSILLO”

Mimi Alvarado volvió a quedar en el centro de la polémica después de destrozar públicamente a Milett Figueroa tras su separación de Marcelo Tinelli. Invitada al programa Medio Bien Arriba, que se emite por la TV Pública, la pareja de El Tirri lanzó declaraciones explosivas y no dejó nada sin decir.

Sin vueltas, Mimi aseguró que desde la llegada de Milett al entorno del conductor todo cambió para mal y deslizó que la modelo habría intentado aislar a Marcelo de su círculo más cercano: “Hubo algo que nos alejó un momento, como a todos. Como que ella se lo quería quedar”, comenzó diciendo, dejando entrever fuertes internas familiares y personales.

Lejos de bajar el tono, Mimi redobló la apuesta y apuntó directamente contra las verdaderas intenciones que, según ella, tenía Milett con Tinelli: “Tenía un fin claro: quedarse con el bolsillo de Marcelo, alejar a todos”, disparó.

Foto: Captura de video de X (@TV_Publica)

Por último, la entrevistada explicó por qué decidió romper el silencio ahora: “Como Milett me está destruyendo en Perú, está mandando amigos a hablar disparates de mí, entonces yo también les voy a devolver de la misma manera, pero no con mentiras”, cerró.