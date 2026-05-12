Mimi Alvarado volvió a quedar en el centro de la polémica después de destrozar públicamente a Milett Figueroa tras su separación de Marcelo Tinelli. Invitada al programa Medio Bien Arriba, que se emite por la TV Pública, la pareja de El Tirri lanzó declaraciones explosivas y no dejó nada sin decir.

Sin vueltas, Mimi aseguró que desde la llegada de Milett al entorno del conductor todo cambió para mal y deslizó que la modelo habría intentado aislar a Marcelo de su círculo más cercano: “Hubo algo que nos alejó un momento, como a todos. Como que ella se lo quería quedar”, comenzó diciendo, dejando entrever fuertes internas familiares y personales.

Lejos de bajar el tono, Mimi redobló la apuesta y apuntó directamente contra las verdaderas intenciones que, según ella, tenía Milett con Tinelli: “Tenía un fin claro: quedarse con el bolsillo de Marcelo, alejar a todos”, disparó.

Foto: Captura de video de X (@TV_Publica)

Por último, la entrevistada explicó por qué decidió romper el silencio ahora: “Como Milett me está destruyendo en Perú, está mandando amigos a hablar disparates de mí, entonces yo también les voy a devolver de la misma manera, pero no con mentiras”, cerró.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

BARBIE SIMONS CONFIRMÓ EL ROMANCE ENTRE MARCELO TINELLI Y ROSSANA ALMEYDA: “ME ENCANTA LA PAREJA”

Barbie Simons sorprendió a todos al confirmar el romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, dejando en claro que, aunque no fue la responsable de presentarlos, sí es testigo de cómo se armó el escenario para que ambos se conocieran.

“¿Te suena Rossana Almeyda?”, le preguntó el cronista de Puro Show. A lo que Barbie respondió sin rodeos: “Obvio que me suena, sí, claro. Es amiga a través de Caro (Carolina ”Pampita" Ardohain). Cuando Ro vivía en Miami, ha venido a cumpleaños míos, que he celebrado allá siempre, y tengo la mejor. No es que soy amiga, amiga, pero tengo un re buen vínculo”.

“Parece que Caro, además de armar grupos de amistades, también es Celestina”, agregó, con humor, dejando entrever que no es la primera vez que Pampita se dedica a juntar corazones.

Foto: Captura (eltrece)

“No la tenían a Caro Celestina. Alguna vez me ha querido presentar algún candidato. ¿Y qué pasó? Pasé, seguí de largo. No estaba en un momento para conocer a nadie”, siguió, hablando de su experiencia personal.

Sin embargo, no pudo evitar expresar su entusiasmo por la nueva pareja: “Marcelo Tinelli con Rosana Almeyda, me re sorprendió, pero me encanta la pareja, me parece que es espectacular. Ella es una bomba, es una mujer divina, espléndida, súper madraza, copada, canchera, muy amorosa, y me va que puede ir, puede andar”.

Foto: Instagram Marcelo Tinelli

Pero la afirmación de Barbie fue clara: “Ojalá estén re enamorados”. Con la honestidad que la caracteriza, Simons explicó cómo hoy las redes sociales permiten que las conexiones ocurran sin necesidad de un intermediario: “Hoy por hoy con las redes y con tantos amigos en común y todo, no necesitas que alguien te lo presente, o sea, le escribís directamente por Instagram”.

“Yo banco el amor, yo banco que la gente se enamore, yo banco que la gente apueste a una relación. No importa en qué momento de la vida y que vaya para adelante y que tenga ganas de eso, de vivir el amor y disfrutarlo cada uno a su manera”, cerró la entrevistada, sincera.