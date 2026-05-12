Daniela Celis habló a corazón abierto en su ciclo de Luzu TV, y contó que ser madre de gemelas y su posterior separación hicieron que sienta “estallar” su cuerpo, por lo que decidió someterse a una “sanación de útero”, algo que a Yanina Latorre le llamó poderosamente la atención.

“Necesitaba saber qué estaba pasando conmigo. Hay algo que me daba asco. Sentía asco en el cuerpo, en todos lados”, expresó Daniela, quien además confesó que estaba “baja de energía” y “muy mala” anímicamente.

Nick Sicaro, Daniela Celis y Thiago Medina

En busca de sentirse mejor, Celis reveló que decidió realizarse una “sanación de útero”, una práctica energética similar al reiki y la alineación de chakras. “Me siento otra después de eso. Dejé de llorar y volví a recuperar mi energía”, aseguró. Según contó, esta experiencia también la ayudó a dejar atrás su vínculo con Thiago Medina y abrirse nuevamente al amor con Nick Sicaro.

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YANINA LATORRE REACCIONÓ A LA “SANACIÓN DE ÚTERO” DE DANIELA CELIS

“¿Qué tiene que ver estar preparada como mujer para otra relación con limpiarte el útero?”, se preguntó Yanina Latorre en su ciclo de El Observador. “No es parte de la relación, está como muy adentro. Ahora si me dice una ducha vaginal, una duchita anal…”, agregó, con ironía.

“Ella te dice una limpieza energética orientada al útero. ¿Hay algo más pelot… y más ladri que hacer eso?”, explotó la conductora. “Estás hace muchos años en pareja, no quedás embarazada, te limpias el útero para que venga una energía divina y te embaraces. Pero si vos cortaste con tu novio, ¿sentís que tenés que limpiarte el útero para prepararte para una nueva relación?”, se preguntó.

Yanina Latorre y Daniela Celis (Fotos: capturas América TV y Luzu TV)

“El justificativo que utilizó para limpiarse el útero es boludo. Porque vos me decís ‘Mira, me está yendo mal en el laburo, voy a hacer una limpieza energética del estudio para que mejore el programa’ (…). Yo banco. Hace poco vino una mina y me limpió toda la casa. Estás con estrés, tenés trabas… pero limpiarte el útero para empezar un vínculo nuevo me parece una boludez”, cerró Yanina.

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