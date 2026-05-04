Thiago Medina generó preocupación al hablar abiertamente sobre su estado de ánimo. El ex participante de Gran Hermano eligió sus redes sociales para compartir cómo se siente después de que Daniela Celis blanqueara su romance con Nick Sicaro.

En un posteo que subió a su cuenta de Instagram, Thiago se mostró muy serio y acompañó la imagen con un mensaje que no pasó desapercibido.

“No estoy en uno de mis mejores momentos, pero estamos haciendo lo posible para llegar donde quiero estar. Gracias Dios por hoy permitirme estar acá”, escribió el joven.

Las fotos y triste el mensaje de Thiago Medina

El triste posteo de Thiago Medina. Captura: Instagram thi4go_km

Thiago Medina. Foto: Instagram thi4go_km

Thiago Medina. Foto: Instagram thi4go_km





Thiago Medina. Foto: Instagram thi4go_km





Thiago Medina. Foto: Instagram thi4go_km

Qué dijo Thiago Medina sobre la relación entre Daniela Celis y Nick Sicaro

Daniela Celis y Nick Sicaro. Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

La publicación de Thiago llegó justo después de que Daniela Celis se mostrara muy enamorada de Nick Sicaro.

En las últimas semanas, Thiago y Daniela estuvieron en el centro de la escena. Primero, por el fuerte cruce que tuvieron tras los rumores de romance entre Celis y Sicaro, donde Medina no dudó en expresar su malestar. “Estaba jugando a la enamorada y yo cocinándole”, lanzó Thiago en su momento, dejando en evidencia la tensión entre ambos.

La reacción de Thiago y el presente de la pareja

Thiago Medina en su nueva casa tras separarse de Daniela Celis (Foto de Instagram)

Mientras tanto, Daniela fue tajante sobre su vínculo con Medina tras su acercamiento con Nick: “Tengo derecho a poder estar con otra persona”, afirmó en una entrevista, dejando en claro que cada uno está haciendo su camino.

A pesar de los idas y vueltas, ambos dejaron en claro que mantienen una buena relación por sus hijas, aunque siguen separados y enfocados en rehacer sus vidas.