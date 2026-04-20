Thiago Medina volvió a ser noticia tras mostrar el lugar donde vive actualmente, luego de su separación de Daniela Celis. El ex Gran Hermano dejó la casa familiar que compartía con su expareja y sus hijas gemelas, Laia y Aimé, y decidió empezar de cero en un espacio propio.

Cabe recordar que Thiago había regresado a ese hogar tras recibir el alta médica, luego del grave accidente en moto que sufrió en septiembre y que puso en riesgo su vida. Sin embargo, con el fin de la relación, optó por mudarse y reorganizar su día a día, pese que la ilusión de reconciliarse no se apaga.

Así es la modesta casa a la que se mudó Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis (Foto de Instagram)

Así es la modesta casa a la que se mudó Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis

En las imágenes que compartió Thiago en redes sociales, se puede ver que se trata de una vivienda linda, sencilla y funcional.

En una de las fotos, Thiago posa frente a un espejo en un living-comedor: un sillón, una mesa pequeña y una escalera de madera que conecta con la planta superior donde está su cuarto.

Así es la modesta casa a la que se mudó Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis (Foto de Instagram)

El ambiente es luminoso, con salida a un patio donde se observa ropa colgada.

El lugar refleja una estética básica, ordenada y sin lujos, acorde a esta nueva etapa que atraviesa.