Daniela Celis se animó a contar una de las historias más impactantes de su vida sentimental durante una entrevista en el streaming Casino Deluxe junto a Emilia Attias.

La ex Gran Hermano abrió su corazón y relató cómo fue el momento en que engañó a su pareja de cinco años con Thiago Medina dentro de la casa más famosa del país.

Durante la charla, Emilia Attias le preguntó cuál había sido la peor traición que cometió en una relación. Sin vueltas, Daniela respondió: “Bueno, fue serle infiel”.

Entonces, reveló: “Antes de entrar a la casa, yo estaba con una persona de una relación de 5 años, él tenía 20 años más que yo. Era muy libre, muy respetuosa y aprendí muchísimo con ese hombre, me hizo muy grande el corazón”.

Daniela Celis habló de la reacción de un ex cuando salió de la casa de Gran Hermano después de que estuviera con Thiago Medina (Foto: captura de Infobae).

Según contó, el acuerdo con su pareja era pausar la relación mientras ella participaba en el reality, pero sin infidelidades de por medio. Sin embargo, todo cambió puertas adentro de la casa: “Yo en la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales, ocho veces en un día con Thiago, hice de todo en todos lados. Te imaginarás cuando salí...“.

EL REENCUENTRO CON SU EX Y EL PESO DE LA CULPA

Daniela Celis recordó el difícil momento en que tuvo que enfrentar a su ex pareja tras salir de Gran Hermano: “Ese hombre tenía mis cosas, mi teléfono, mi ropa. Yo vivía con él, estuvimos cinco años juntos y yo jamás lo vi llorar”.

“Me miró y me dijo por qué y se puso a llorar. Lo vi destrozado. Él fue siempre leal conmigo, me ayudó en un montón de cosas, fue una gran persona para mí, no podía verlo la cara, se me caía la cara de vergüenza, me moría, no sabía qué decirle, qué hacer”, confesó la influencer.

Daniela Celis habló de la reacción de un ex cuando salió de la casa de Gran Hermano después de que estuviera con Thiago Medina (Foto: captura de Infobae).

La ex participante reconoció que la culpa la acompañó durante mucho tiempo: “Yo me autocastigué mucho tiempo diciendo qué fue lo que hice. Cómo fui tan mala con esta persona cuando él fue muy bueno conmigo. Es la vida, me tocó aprender muchas cosas, y gracias a eso hoy en día soy una señora, soy una madre”.

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