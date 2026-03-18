Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar detalles inesperados sobre el vínculo que mantiene con su ex pareja, Daniela Celis. Aunque ambos confirmaron su separación sentimental, el joven dejó en claro que la conexión entre ellos sigue vigente.

Durante el programa de streaming Que alguien le avise (La Casa), sorprendió al admitir que, pese a no estar juntos como pareja, mantienen encuentros íntimos “cada tanto”. “¿Se puede ser amigo de tu ex?“, le preguntó Nacho Castañares, y él contestó: ”Sí, se puede ser amigo de tu ex. Yo soy amigo de la madre de mis hijas”.

Thiago Medina en el streaming Que alguien le avise (Foto: captura de La Casa).

“Nosotros estamos conviviendo, pero estamos en habitaciones separadas”, aclaró y luego de que le preguntaran si valía dormi juntos cada tanto o “hacer cucharita”, el ex Gran Hermano confesó: “No, no dormimos juntos, nada, ni cucharita, nada. Capaz que una que otra vez. Somos humanos”.

EL ENOJO DE THIAGO MEDINA CON DANIELA CELIS POR HABLAR DE SU TAMAÑO

Todo explotó tras la visita de Daniela Celis al streaming de Martín Cirio junto a Julieta Poggio: “Amo la p.. no podría vivir sin una... me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?" .

Daniela Celis y Julieta Poggio en el streaming de Martín Cirio (Foto: captura de X).

Allí, la influencer describió lo que era la íntimidad con Thiago: “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”, lanzó entre risas, dejando a Poggio atónita. Lo que para muchos fue un “halago” público, para el joven de González Catán fue una falta de respeto a su privacidad, especialmente considerando que comparten el mismo techo día a día.

Thiago Medina reaccionó a los dichos de Daniela Celis sobre su miembro (Foto: captura de Instagram/@thi4go_km).

Mientras cocinaba en la casa que comparten,Thiago Medina grabó un descargo directo para sus seguidores, cuestionando la libertad con la que Daniela Celis se refirió a su cuerpo:

El planteo de género: Thiago fue contundente sobre la diferencia de criterios: “Si una mujer habla de la ‘pi...’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con...’ es un pervertido o un desubicado, la mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí”.

Debate con sus fans: Con un “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, Thiago dejó en claro que no piensa dejar pasar este tipo de comentarios sobre su intimidad.

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