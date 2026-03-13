En medio de una charla relajada y llena de risas, Daniela Celis sorprendió con una revelación íntima sobre su expareja, Thiago Medina, que dejó a todos boquiabiertos.

La influencer y ex Gran Hermano habló sin filtros sobre la química que tuvo con el padre de sus hijas y lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

Todo ocurrió durante su participación en el stream de Martín Cirio, donde estuvo como invitada junto a Julieta Poggio. En medio de la conversación, el conductor comparó la personalidad de ambas y bromeó con la forma en que viven sus relaciones.

“Siento que vos, Dani, sos reheterosexual. Sos muy Dios, patria y familia”, le dijo Cirio entre risas, mientras señalaba que Poggio parecía tener una mirada más abierta respecto a los géneros.

La respuesta de Julieta desató carcajadas en el estudio. “Sí, amiga, a vos te encanta la pij...”, lanzó sin vueltas. Lejos de incomodarse, Daniela redobló la apuesta con una respuesta que sorprendió a todos.

“Bienvenidos a Gemelandia”: el cumpleaños mágico de las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis. Crédito: Instagram

Foto: Instagram (@danielacelis01)

“Sí, sí, la amo. La amo. Ay Dios, no podría vivir sin una…”, expresó entre risas, generando un momento viral en el stream.

La confesión de Daniela Celis sobre Thiago Medina

Tras ese comentario, la ex participante de Gran Hermano profundizó en su historia con Thiago Medina y explicó por qué le cuesta desprenderse emocionalmente del vínculo que construyeron.

“Me pasó algo malo a mí en la vida: encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena… y como que me cuesta soltar la buena”, contó, haciendo referencia directa al padre de sus hijas.

El conductor recordó entonces la fuerte conexión que ambos mostraron dentro de la casa del reality, algo que fue muy comentado por los fanáticos del programa.

Thiago Medina, Daniela Celis y Julieta Poggio, de fiesta (Movilpress)

“Además, ustedes dos lo que tenían era muy buena química”, señaló Cirio.

“No te das una idea”

Lejos de esquivar el tema, Daniela Celis volvió a subir la temperatura de la charla y dejó otra frase que impactó a todos los presentes.

“No te das una idea de lo que es esto, te juro por Dios”, afirmó. Luego recordó uno de los momentos más comentados del reality: el beso que protagonizaron dentro de la casa.

Sin embargo, la influencer aseguró que lo que se vio en televisión fue apenas una mínima parte de lo que realmente pasaba entre ellos.

“Pero vos entendés que eso no es nada. Porque estábamos dentro de una casa con cámaras, con micrófonos… Es una cosa que no les puedo explicar, chicas. No lo puedo explicar”, concluyó.

Las declaraciones de Daniela no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la sinceridad con la que habló sobre su intimidad con Thiago Medina.