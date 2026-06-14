La noticia sacudió a las redes sociales este domingo: Gaspar Prim, conocido como Gaspi, murió este domingo 14 de junio a los 23 años en un accidente de helicóptero en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. El choque entre dos aeronaves dejó un saldo de seis víctimas fatales y generó conmoción tanto en Argentina como en el mundo digital.

El influencer viajaba junto al cantante Oliver Tree y los productores Lucas Brito Chaves y Lucas Vignale. Según un testimonio recogido por AP, uno de los helicópteros se prendió fuego en el aire y uno de los pasajeros llegó a saltar al otro antes del impacto final.

Gaspi (Foto: Instagram @gaspipd)

Horas después de confirmarse la muerte de Gaspi, sus seguidores detectaron una coincidencia escalofriante en uno de sus videos de YouTube. En diciembre de 2024, el influencer había publicado “La vuelta”, un clip que marcaba su regreso a las redes tras un largo tiempo alejado.

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LA ESCALOFRIANTE COINCIDECIA ENTRE LA MUERTE DE GASPI SU VIDEO DE “LA VUELTA”

En ese video, Gaspi reflexionó sobre el peso de la fama, las críticas y el impacto de las redes en su vida. Pero lo que más llamó la atención fue un detalle en el minuto 5: en el parabrisas del vehículo al que sube, se ve el número “06-14”, exactamente la fecha en la que murió: 14 de junio. Pese a que se trata del horario que debría cumplir el taxista (“de 6 a 14”), para muchos usuarios, se trató de una “predicción” o una señal inquietante.

Gaspi se alejó de las redes sociales para priorizar su salud mental y física. En varias entrevistas, reconoció que la exposición y la fama lo llevaron a consumir sustancias y a cambiar su actitud, volviéndose soberbio. “Hacerse viral lleva una gran responsabilidad”, confesó el creador de contenido, quien empezó a sentir el peso de la presión pública cuando tenía apenas 18 años.

Las críticas y el juicio constante en redes sociales lo empujaron a tomar distancia y buscar un respiro. Tras su regreso, Gaspi mostró una nueva faceta: dejó atrás los excesos y las polémicas para enfocarse en un estilo de vida más saludable y auténtico.

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