La noticia golpeó de lleno a la comunidad de creadores de contenido: Gaspi (23), el youtuber argentino que conquistó a miles con su humor y carisma, murió este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. El siniestro, que dejó seis víctimas fatales, generó una ola de dolor y homenajes en redes sociales, donde colegas y amigos recordaron su calidez y su energía única.

Dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro y murieron seis personas. (Foto: Otempo Brasil)

Apenas se conoció la noticia de la muerte de Gaspar Prim Diaz, Mario Pergolini fue uno de los primeros en lamentar esta pérdida. “Lo siento muchísimo. Un gran talento y buen pibe. Mi cariño a sus familiares y amigos”, escribió el conductor de Otro día perdido.

La despedid de Mario Pergolini a Gaspi (Foto: Istagram @mpergoliniok)

Coscu fue otro de los que expresaron su tristeza. “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta… Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”, escribió el streamer argentino, reflejando el impacto personal que tuvo la pérdida.

La despedida de Coscu a Gaspi (Foto: X/ @martinpdisalvo)

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En medio de una transmisión en vivo de Fortnite, El Rubius se enteró al aire y no pudo contener la emoción. “La verdad es que se me han quitado las ganas de ver todo, gente. No sé. Nada, me voy a salir. No, no me siento… Qué raro, tío. Es una persona con la que he hablado mucho y siempre ha sido superbuena gente conmigo. Me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos. No es alguien random para mí, quiero decir. Pues claro…”, compartió, visiblemente afectado.

La despedida de Davoo Xeneize a Gaspi (Foto: X/ @davooxeneizeJRR)

Desde Argentina, Davo Xeneize expresó: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.

La despedida se transformó en un homenaje coral, donde la tristeza se mezcló con el agradecimiento por lo compartido y el deseo de que su paso por el mundo digital nunca sea olvidado.

La despedida de Ibai a Gaspi (Foto: X/ @ibaillanos)

La Cobra cerró el círculo de homenajes con una reflexión sobre el legado de Gaspi: “Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida”.

La despedida de La Cobra a Gaspi (Foto: X/ @lautarodelcampo)

“Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda”, cerró.

La despedida de La Cobra a Gaspi (Video: Instagram - @lautarodelcampo).

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