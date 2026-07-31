Momentos de profunda preocupación atraviesa Iliana Calabró por el delicado estado de salud de su pareja, Luis De Stefano. La noticia fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM, donde reveló que el empresario permanece internado en terapia intensiva, intubado y con un cuadro crítico.
"Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave“, anunció el panelista al aire del ciclo conducido por Ángel de Brito.
Según detalló, los médicos trabajan intensamente para estabilizarlo, mientras su entorno vive horas de enorme angustia: "Están esperando, el estado es delicado, están trabajando para estabilizarlo y están viendo qué es lo que va a pasar con él, porque la realidad de todo esto es que está intubado y el momento que está viviendo es un poco crítico“, agregó.
Ante la sorpresa de sus compañeros, Ochoa explicó que De Stefano llevaba varios días internado, aunque su estado empeoró con el correr de las jornadas: "Lo internaron hace una semana, entró por algo más pavo y empezó a desmejorar“, reveló, sin brindar mayores precisiones sobre el diagnóstico que motivó la internación.
Por el momento, Iliana Calabró no se manifestó públicamente sobre el delicado momento que atraviesa su pareja, mientras crece la preocupación por la evolución de su estado de salud.
Pepe Ochoa: “Me acaban de contar que está internado Luis, el novio de Iliana Calabró, en terapia intensiva y que está muy grave“.
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ILIANA CALABRÓ FUE TAJANTE CON EL NOVIAZGO DE MARINA CALABRÓ Y ROLANDO BARBANO
En medio del flamante romance de Marina Calabró y Rolando Barbano, la hermana de la comunicadora, Iliana Calabró, alzó su voz (en octubre de 2024) y contó cómo es su relación hoy entre ambas, ya que en el pasado atravesaron una fuerte pelea.
“¿Con Marina cómo están las cosas? ¿Todo bien? ¿Fue mucho más ek ruido que hicimos los periodistas que en lo que verdad pasaba entre ustedes?”, quiso saber Pablo Montagna en su ciclo radial, Pasa Montagna.
“Yo entiendo que hubo cosas fuertes... Creo que necesarias. Todo lo que pasa, por algo es. Nosotras tenemos naturalizado el exponernos”, sentenció Iliana, remarcando que con Marina actualmente está todo bien.
Iliana Calabró reveló que aún no conoce a Rolando Barbano, el novio de Marina Calabró: “No tengo el gusto de conocerlo. No es fácil encontrarlos. Andá a agarrarlos. Ya se dará. Yo estoy feliz de que el amor sea correspondido, de que se hayan encontrado y de que estén disfrutando de esta manera”, cerró, buena onda.