La versión que Iliana Calabró había lanzado sobre el romance de Rolando Barbano con Marina Calabró volvió a resquebrajar la relación de las hermanas, y la hija menor de Juan Carlos Calabró habló en profundidad sobre los desencuentros familiares.

“Creo que hubo como un teléfono descompuesto”, comenzó piadosa la periodista en una nota con Intrusos.

Marina aclaró que la confusión se dio por la declinación a pasar Año Nuevo en Mar del Plata con Iliana y Coca Calabró, porque no maneja “en ruta en cambio de quincena” y quería “evitar el riesgo”.

Entonces, blanqueó: “Para que se quede tranquila le dije que estaba acompañada”.

“Ella lo ató con el googleó y sacó conclusiones que corren por su cuenta. Pero nunca me lo preguntó. Con lo cual, no lo puede saber”, precisó.

Tan profundo es el malestar de Marina con Iliana que Flor de la Ve aseguró que la menor de las Calabró no asistirá a la bicicleteada homenaje a Juan Carlos en La Feliz.

MARINA CALABRÓ ANALIZÓ A SU HERMANA ILIANA

“Si pensara que lo hizo como revancha tengo que pensar que me odia, o que es mala. Y no puedo pensar de mi hermana ni que me odia, ni que sea mala”, reflexionó.

Entonces, descartó que haya hecho una tontería: “No tiene ni un pelo de bolú”.

“No odio a Iliana. No creo que me odie. No estamos en guera. A veces no entiendo lo que hace y me gustaría que en vez de googlear me pregunte. La adoro”, exclamó salomónica.

Al final, Marina Calabró dejó en claro que le provocó un sufrimiento desgarrador lo que Iliana Calabró manifestó en PH, y que el nuevo exabrupto la enfureció: “Quedé como dolida frente a lo que ella expuso públicamente de mí. Si no hubiera existido lo de PH esto me hubiera resbalado”.