Este miércoles, Camila “Camilota” Deniz volvió a superar una eliminación, pero, lejos de festejar, contó que “no se siente parte del grupo” porque la dejan aparte. Mario Massaccesi se trabó en una discusión con la joven, y le señaló el lugar en el que estaba la puerta.

Tras trabarse en una discusión con su grupo que no llegó a ninguna parte, la joven explicó que su regreso no fue para obtener beneficios. “No quiero que piensen que estoy acá o hice todo por los audífonos porque nada que ver”, dijo Camila y confesó que había intentado hablarlo antes del programa, pero “no tuvo el coraje” para hacerlo”.

“¡Qué raro que siempre tenés coraje al aire! Pedís hablar, vienen a hablar por vos y vos no tenés el coraje, pero sí tenés el coraje de ser espontánea en cámara. Te encanta saltar sin red”, le espetó Massaccesi, que le pidió: “No me tomes el pelo. Una vez te dije no tires de la cuerda”.

POR QUÉ MARIO MASSACCESI SE CANSÓ DE CAMILOTA EN CUESTIÓN DE PESO

Sergio Verón aprovechó la ocasión para dejarle en claro a Camila y al resto de los participantes que una renuncia al programa implica al tratamiento. “El primer contrato no dice eso”, protestó Camila, y con eso desató la furia de Mario.

“¿Me dejás hablar?”, le llamó la atención el conductor. “Un tratamiento médico no es una cosa espontánea no es algo lo que se me canta porque por sobre tu palabra están las de los médicos. Está tu salud en juego está tu salud en riesgo y son los médicos los que ponen el gancho”, le aclaró.

“Ahí tenés la puerta. Te vas, hablás con producción, lo resuelven y mañana veremos cómo sigue tu continuidad y en calidad de qué cómo, dónde y de qué manera”, le aclaró Mario Massaccesi mientras la participante abandonaba el programa en vivo.

