Camila Deniz tiene hipoacusia y en un chequeo médico que se hizo en uno de los controles de Cuestión de Peso le explicaron cuál es el nivel de gravedad de su problema de salud que le complica hasta en el habla.

“Vamos a chequear la vía aérea para ver que no haya bajado más la audición del momento que vos te hiciste esa primera audiometría. Se ve la perforación, es bastante grande, del otro lado también”, comentó la profesional.

Entonces, la médica le explicó: “Ya hicimos la audiometría y los valores te dieron como la tenías antes, así que nos aseguramos de que no te haya bajado la audición. Todo lo que es rojo es oído derecho y todo lo que es azul es oído izquierdo”.

“Donde tenés el problema es en la vía aérea y un poquito en la vía ósea, no es que estás sorda, sino que tenés una hipoacusia moderada. Te voy a mostrar los audífonos que vamos a probar. Te va a cambiar la vida, de verdad”, le dijo y la participante se emocionó.

“Tengo una emoción que, no puedo expresar lo que siento en este momento... no me escucho, no puedo decir palabras que son difíciles y la gente me juzga porque me tratan de bruta, me emociona eso también porque sé que voy a cambiar en mi hablar”, cerró Camila conmovida.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE SORDERA E HIPOACUSIA

Tras escuchar el caso de Camila Deniz en Cuestión de Peso, la doctora Levaggi explicó cuál es la diferencia entre sordera e hipoacusia, el problema de salud que tiene la participante desde niña.

“La sordera es la hipoacusia total, que puede ser de nacimiento o por una cuestión genética, y la hipoacusia puede ser leve, moderada o severa. Lo que tiene Camila es una hipoacusia moderada”, diferenció la especialista.

Entonces, desarrolló: “Nosotros para escuchar necesitamos de una parte eléctrica, que sería la parte nerviosa, y del aire que hay en el oído, que lo transmite unos huesecitos que vibran y eso transmite el sonido, en esa parte aérea es donde tiene el problema...”.

