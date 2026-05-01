Rocío Igarzábal y Milton Cámara dieron el sí después de más de doce años juntos, en una ceremonia civil cargada de emoción y lejos de los flashes. La pareja eligió una celebración íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos, donde la gran protagonista fue su hija Lupe, que acompañó a sus padres en cada momento.

Las imágenes que compartieron en redes sociales muestran a los flamantes esposos sonrientes a la salida del registro civil, recibiendo papelitos de colores y abrazos. El clima fue cálido y relajado, con la presencia especial de Lupe, que se robó todas las miradas.

Foto: @rochi_igarzabalok

El look relajado de los novios y una celebración a puro amor

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el look de la novia: Rocío eligió un conjunto en tonos claros, con blazer y falda, y zapatos bajos, en sintonía con el estilo descontracturado de la jornada. Milton optó por un traje oscuro sin corbata, reforzando el aire informal pero elegante del evento.

Video: @rochi_igarzabalok

Entre los invitados, se destacaron amigas cercanas que oficiaron de testigos, con outfits en tonos pastel que acompañaron la estética luminosa del encuentro. Las postales muestran desde el momento de la firma hasta escenas al aire libre, donde la pareja posó junto a sus seres queridos y selló el día con besos y gestos de cariño.

“Viva el amor”, escribió la actriz en una de sus historias, resumiendo el espíritu de la celebración.

Una historia que empezó en México y se consolidó con la llegada de Lupe

La relación entre Rocío Igarzábal y Milton Cámara lleva más de una década. Su historia comenzó en México, un destino que quedó marcado como especial para ambos. Con el tiempo, el vínculo se consolidó con la llegada de su hija Lupe y atravesó distintas etapas personales y profesionales, siempre con la complicidad y el diálogo como base.

La propuesta de casamiento también tuvo un fuerte valor simbólico: ocurrió en septiembre de 2024, durante unas vacaciones familiares en Playa del Carmen, el mismo lugar donde se conocieron. Ese gesto terminó de sellar una historia construida de manera natural y sin apuros.