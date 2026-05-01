Rocío Igarzábal y Milton Cámara sellaron su amor con una ceremonia civil cargada de emoción y ternura, después de más de doce años de relación. Lejos de los flashes y el glamour de los grandes eventos, la pareja eligió una celebración íntima, rodeada de familiares y amigos cercanos.

Las imágenes que compartieron en redes sociales muestran a los flamantes esposos sonrientes a la salida del registro civil, recibiendo papelitos de colores y abrazos. El clima fue cálido y relajado, con la presencia especial de su hija Lupe, que se robó todas las miradas y acompañó a sus padres en cada momento.

Casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara (Foto: Instagram @rochi.igarzabalok)

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el look de la novia: Rocío eligió un conjunto en tonos claros, con blazer y falda, y zapatos bajos, en sintonía con el estilo descontracturado de la jornada. Miltón optó por un traje oscuro sin corbata, reforzando el aire informal pero elegante del evento.

Casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara (Foto: Instagram @rochi.igarzabalok)

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Entre los invitados, se destacaron amigas cercanas que oficiaron de testigos, con outfits en tonos pastel que acompañaron la estética luminosa del encuentro. Las postales muestran desde el momento de la firma hasta escenas al aire libre, donde la pareja posó junto a sus seres queridos y selló el día con besos y gestos de cariño.

Casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara (Foto: Instagram @rochi.igarzabalok)

“Viva el amor”, escribió la actriz en una de sus historias, resumiendo el espíritu de la celebración.

Casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara (Foto: Instagram @rochi.igarzabalok)

La relación entre Rocío Igarzábal y Miltón Cámara lleva más de una década. Su historia comenzó en México, un destino que quedó marcado como especial para ambos. Con el tiempo, el vínculo se consolidó con la llegada de su hija Lupe y atravesó distintas etapas personales y profesionales, siempre con la complicidad y el diálogo como base.

Casamiento de Rochi Igarzábal y Milton Cámara (Foto: Instagram @rochi.igarzabalok)

La propuesta de casamiento también tuvo un fuerte valor simbólico: ocurrió en septiembre de 2024, durante unas vacaciones familiares en Playa del Carmen, el mismo lugar donde se conocieron. Ese gesto terminó de sellar una historia construida de manera natural y sin apuros.

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