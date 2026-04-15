Rocío “Rochi” Igarzábal sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casa con Milton Cámara, su pareja desde hace 12 años y padre de su hija Lupe.

La actriz compartió la feliz noticia a través de un video íntimo y descontracturado grabado en su casa, donde ambos se mostraron cómplices y con mucho humor.

Así Rochi Igarzábal anunció que se casa con Milton Cámara, tras 12 años de amor: todos los detalles

“Nos casamos después de 2 años de que me lo propusiste en México. ¿Cómo te sentís?”, le preguntó Rochi a Milton en el video que subió a Instagram.

Entre risas, él respondió: “Bien. Esto me pone nervioso”.

Así Rochi Igarzábal anunció que se casa con Milton Cámara tras 12 años de amor

Fiel a su estilo relajado, la actriz siguió con el juego: “¿Estás seguro de la decisión que tomaste?”, a lo que Milton contestó sin dudar: “Sí, obvio”.

Luego, Rochi se puso más emotiva y reflexionó sobre el camino recorrido juntos: “12 años vamos juntos, un montón de tiempo en la vida. Qué emoción tener a toda la gente que queremos toda junta en una misma noche”.

De esta manera, la pareja confirmó que dará el gran paso tras más de una década de amor, consolidando una historia que creció con el tiempo y que hoy los encuentra listos para celebrar el amor en familia.