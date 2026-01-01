En tiempos donde las parejas viven en un constante presente, Rocío Igarzabal logró formar una familia con Milton Cámara, el papá de Lupe, y antes del estreno de El Divorcio del Año este 2 de enero, la actriz compartió el secreto de su éxito con Ciudad: “Estoy muy enamorada”.

Acompañada en la charla por José María Muscari, quien es coautor (junto a Mariela Asensio) y director de la comedia, la ex Casi Ángeles y Dulce Amor abrió su corazón.

—Rocío, tuviste una época de esplendor mediático fulgurante, pero llevás más de 11 años con Milton. ¿Cómo hiciste para preservar tu familia?

-Yo estoy muy enamorada, qué decirte. Me pasa que con él me encuentro en muchos puntos en común: nos gusta la música, somos de hablar mucho, de comunicarnos mucho.

Milton Cámara, Lupe y Rocío Igarzabal. (Foto: @rochi_igarzabalok)

-¿Así de simple?

-También preservamos nuestra intimidad, que creo que eso es algo que hizo que nosotros podamos perdurar en el tiempo.

-¿Cómo es Milton?

-Es un pibe que no hace terapia, pero tiene una manera de pensar que a mí me hace reflexionar mucho. Me ayuda a valorar esos espacios donde puedo seguir creando y jugando, y eso para mí es súper valioso. Además, me río mucho con él, y eso es fundamental a la hora de estar con alguien.

Rochi Igarzábal y José María Muscari con Ciudad

—¿Seguís con tu música? ¿Tenés otros proyectos?

-Estrené la serie de Yiya Murano. Sigo con la música, pero cuando me embarco en un proyecto tan intenso, que requiere mucha atención creativa, suelo ponerla un poco en pausa para retomarla más adelante.

Rocío Igarzabal. (Foto: @rochi_igarzabalok)

—¿Sentís que ya te sacaste de encima la etiqueta de Casi Ángeles?

-Casi Ángeles es parte de la cultura, como muchas ficciones que atravesaron al público. Todo está unido. Gracias a eso desarrollé una carrera y hoy estoy charlando con ustedes. Agradezco muchísimo cuando el público se acerca y sé que muchas chicas de aquella época van a venir a ver El Divorcio del Año. Todo eso se potencia y se agradece.

Rochi Igarzábal en el estreno de la serie de Yiya Murano (Foto: Movilpress).

Obviamente agradezco cuando el público se acerca y ya sé que hay muchas chicas que me siguen de aquella época que van a venir a ver El Divorcio del Año, así que todo eso se potencia y se agradece.

-En la obra interpretás a la hija adulta de la pareja. ¿Te ponen en un lugar tironeado?

-Bastante. Lo divertido del personaje es que rompe la cuarta pared y está en contacto constante con el público, relatando lo que sucede desde un lugar del que no se suele hablar cuando todo está tan expuesto.

El afiche de El Divorcio del Año.

-¿Cómo es ese registro?

-Me divierte mucho porque hay música, interrupciones, comentarios inesperados. Es una comedia que te descoloca, pero que también tiene profundidad y sensibilidad, algo que siento que hoy nos falta en el mundo tan mediático.

—¿Cómo describirías la obra?

—Hay una lucha de egos permanente. Todos los personajes relatamos cómo vemos al otro. Somos como bombas diseminadas en esa casa, a punto de explotar.

José María Muscari: “Es una obra súper vigente y muy argentina”

A su turno, José María Muscari explicó el universo de El Divorcio del Año:

“Se trata de una pareja muy mediática que se separa y contrata a dos abogados, dos aves de rapiña. Tienen una hija grande que vive con ellos y muchos conflictos familiares. Todo sucede a la vista del espectador”.

“El protagonista es un conductor de noticieros con dos caras: la pública y la privada. Es una obra súper vigente, que resuena con la vida real. Es nuestra farándula argentina”.

—Muchos la van a asociar a separaciones mediáticas conocidas…

—La pueden unir a Wanda Nara, Pampita, Susana Giménez, Moria Casán, la China Suárez, Benjamín Vicuña. Si mirás la televisión de los últimos 30 años, siempre hubo parejas así.

José María Muscari cuenta de qué se trata el Divorcio del Año.

—¿Qué la diferencia de esos casos?

—La obra no se queda en la superficie. Habla de salud mental, de cómo el cerebro reacciona a las emociones, de medicación, de psicólogos, de emociones quebradas.

El Divorcio del Año.

—¿Cuántas obras podés gestionar al mismo tiempo?

—En realidad, una sola. Cuando preparo una obra estoy totalmente enfocado en eso. Tengo la suerte de que mis espectáculos perduren, como Sex, que sigue en escena.

Florencia de la Ve protagonizará en SEX, la obra de José María Muscari.

-¿Cuánto de vos hay en la obra?

-Es un espectáculo que tiene mucho background en mí. Cuando empezamos a ensayar ya estaba muy como gestionado. Es un espectáculo que vengo escribiendo desde hace mucho tiempo con Mariela Asensio, que durante mucho tiempo armamos el elenco con Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.

-¿Cómo convenciste a actores tan talentosos?

-La elección del elenco no es azarosa. Hay una elección muy rigurosa de elegir caras frescas. O sea, que sean personas que los conocés pero no están todo el tiempo arriba de los escenarios. También para que la obra sea una obra novedosa.

José María Muscari (Foto: Movilpress)

-Hace cinco años no tenés pareja estable. ¿Por qué? ¿Es decisión propia? ¿Rechazos?

-No, ni una cosa ni la otra. Tengo un estilo de personalidad muy difícil de enamorar. No me enamoro y soy bastante sincero conmigo. Entonces, si no me enamoro, como que bueno, no sostengo. Y viste, cuando no sostenés, la pareja lo estable es difícil. Así que tengo mucha acción, pero poca detención.