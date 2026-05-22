El 21 de mayo, Mon Laferte regresó a la Argentina con un impactante show en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su gira internacional Femme Fatale Tour.

La artista chileno-mexicana deslumbró ante un estadio completamente sold out y protagonizó una noche cargada de emoción, intensidad y conexión real con el público.

Durante más de dos horas y media, la cantante recorrió distintas etapas de su carrera con un repertorio que fusionó rock, punk, jazz, boleros, salsa, cumbia y pop.

Mon Laferte quedó en shock por la euforia del público argentino (Foto de prensa) Por: IGNACIO ARNEDO

Desde el inicio, con “Mi hombre”, el estadio estalló en una ovación que dejó en evidencia el fuerte vínculo de Mon con sus fans argentinos.

A lo largo del concierto, la artista se mostró profundamente conmovida por la entrega del público, que cantó cada tema con euforia y pasión. En más de una oportunidad, incluso, se quedó en silencio sobre el escenario para escuchar cómo miles de personas seguían sus canciones en un Movistar Arena completamente encendido.

Mon Laferte quedó en shock por la euforia del público argentino (Foto de prensa) Por: IGNACIO ARNEDO

Mon Laferte protagonizó un inesperado momento con su vestido en pleno show

Uno de los momentos más pícaros de la noche llegó tras un cambio de vestuario. Mon salió a escena con un vestido de tiras ajustables en la espalda que comenzó a aflojarse mientras cantaba. Una integrante de su staff tuvo que acomodárselo en pleno show, aunque segundos después volvió a desajustarse.

Desde el público comenzaron a gritarle “¡que se saque todo!”, desatando las risas de la artista, que respondió con humor y dejó en claro que no quería terminar con los pechos al aire.

A Mon Laferte se le desató el vestido en pleno show y el público le pidió que se saque todo

Mon Laferte dio un show con una fuerte impronta teatral

El show también se destacó por su fuerte impronta teatral y una impactante puesta en escena. Las visuales, el diseño lumínico, la escenografía y el vestuario tuvieron un rol central dentro de una propuesta artística intensa y sofisticada.

Mon lució diseños de firmas como Vivienne Westwood, Dilara Findikoglu, Comme des Garçons, Margiela, Chopova Lowena y Maria Lucia Hohan.

Mon Laferte quedó en shock por la euforia del público argentino (Foto de prensa) Por: IGNACIO ARNEDO

Acompañada por una impecable banda de siete músicos, interpretó algunos de los temas más celebrados de su discografía, entre ellos “Flaco”, “Amor completo” y “Si tú me quisieras”.

Sobre el final, y luego de una ovación interminable de un Movistar Arena que no quería despedirse, Mon Laferte coronó la noche con “Aunque te mueras”, “Otra noche de llorar” y “Tu falta de querer”.