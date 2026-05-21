Agustín Rada Aristarán se prepara para uno de los desafíos teatrales más importantes de su carrera: protagonizar Charlie y la Fábrica de Chocolate en el Teatro Gran Rex, que estrena el próximo 4 de junio.

En la piel del excéntrico Willy Wonka, el actor y humorista se mostró completamente atravesado por el universo mágico del musical y habló con Ciudad sobre su costado más infantil, las fábricas que lo obsesionan, su amor por las gomitas y el increíble capricho que decidió cumplir en su propia casa.

En diálogo exclusivo con Ciudad, Rada contó qué es lo que más comparte con el mítico personaje creado por Roald Dahl y sorprendió con varias confesiones inesperadas.

Agustín "Rada" Aristarán es Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates (Foto: Movilpress)

“Tengo muy entrenado a mi niño lúdico”

—¿Qué parte de Willy Wonka sentís que más se parece a vos en la vida real?

—En la parte del juego. Aunque juega mucho, es un niño dentro de un cuerpo de adulto. Yo no me considero un niño dentro de un cuerpo de adulto, pero sí tengo muy entrenado a mi niño lúdico. Creo que en eso es lo que más se asemeja.

Agustín "Rada" Aristarán es Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates (Foto: Movilpress)

La inesperada obsesión de Rada: “Soy muy fan de las fábricas”

—¿Qué te habría pasado si de chico hubieras entrado a una fábrica como esta?

—Me hubiese alucinado. Pará, porque tengo recuerdo de una fábrica… no era de chocolates, era una fábrica de fideos en Bahía Blanca, Fideos Manera. Fuimos con el colegio y me marcó mucho todo el proceso.

—¿Qué fue lo que más te impactó?

—Soy muy fan de las fábricas. Me gustan las fábricas. Me quedo mirando horas videos de TikTok de procesos. Me gusta cómo una cosa se transforma en otra y termina en la góndola de un supermercado.

—¿Cuál es tu golosina favorita?

—Las gomitas. Justo Wonka no fabrica gomitas, pero sí, las gomitas son mi favorita.

Video: Ciudad Magazine

La tierna respuesta sobre su hija Bianca

—Si existiera un billete dorado real, ¿a quién se lo darías?

—A mi hija, Bianca. Que haga lo que quiera. Ella es una mujer grande, independiente, que se mueve sola por la vida. Le daría ese ticket dorado para cuando yo no pueda darle una mano… o incluso aunque pueda.

Foto: @soyrada

“Le daría el ticket dorado en la vida a mi hija. Ella es una mujer grande, independiente, que se mueve sola por la vida. Se lo daría para cuando yo no pueda darle una mano… o incluso aunque pueda". Agustín Rada Aristarán.

La divertida razón por la que Fernanda Metilli no debería entrar a la fábrica

—¿Qué famoso argentino sería un mal candidato para entrar a la fábrica?

—Fernanda Metilli, mi pareja. No debería entrar porque es demasiado fan del chocolate. Se enfermaría de comer chocolate. No podría parar.

Agustín "Rada" Aristarán y Fernanda Metilli (Foto: Movilpress)

“Tengo un tobogán en mi casa”

Pero una de las confesiones más desopilantes llegó cuando habló de los caprichos infantiles que todavía conserva.

—¿Qué capricho infantil no superaste?

—El tobogán en mi casa… pero lo superé porque lo puse. Tengo un tobogán que baja de mi habitación al living.

- ¡Como en Chiquititas!

- Claro, cómo en Chiquititas.

Cuál sería el peor castigo de Rada dentro de la fábrica de chocolate

En plena charla, Rada también se metió en el espíritu travieso de Willy Wonka.

—Dentro de la fábrica, ¿cuál sería tu peor castigo?

—Que haya botones que digan “no tocar”. Creo que ese sería mi peor castigo.

—¿Y qué cosa prohibida harías?

—Sacar el botón rojo que dice “no tocar”. Lo haría. Sobre todo en la fábrica de Wonka porque sé que pasaría algo divertido.

Por qué ir a ver Charlie y la Fábrica de Chocolate

Por último, el actor adelantó qué se encontrará el público cuando se levante el telón del Gran Rex.

—¿Qué pensás que la gente se va a llevar del show?

—Una magnitud inaudita. Una historia maravillosa, un nivel de talento arriba del escenario impresionante, desde los niños hasta el ensamble. Y algo extremadamente gracioso.

No se imaginan lo que van a ver. Me emociono y me pone la piel de gallina ser parte de semejante producción.