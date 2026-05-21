Con más de 27 años de trayectoria, Marcela Morelo presentará su nuevo álbum “La Morelo” el próximo 6 de noviembre en el Teatro Gran Rex.

El show especial promete recorrer las canciones de hoy y siempre junto a su público.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Tu Entrada.

ENTRADAS MARCELA MORELO EN EL GRAN REX

Marcela Morelo

“La Morelo” muestra una nueva etapa musical en la que reversiona clásicos de su carrera junto a reconocidos artistas, fusionando géneros y generaciones con una identidad intacta.

Entre las colaboraciones más destacadas se encuentran:

“No me lastimes”, junto a La Delio Valdez y Soledad Pastorutti, en una explosiva versión en clave de cumbia.

“Una y otra vez”, junto a Luciano Pereyra, que regresa 25 años después con una sensibilidad renovada.

“Luna Bonita”, en colaboración con Roze, recuperando el espíritu romántico del clásico con una impronta más moderna y bailable.

El espectáculo en el Gran Rex será parte de una gira nacional que acompañará este ambicioso álbum, donde la cantante apuesta por combinar nostalgia y actualidad en una propuesta artística integral.