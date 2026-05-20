Paula Chaves sorprendió al revelar una polémica anécdota sentimental con un exnovio polista cuando tenía 24 años y todas las pistas apuntaron a Facundo Pieres.

Durante su participación en el programa Tapados de Laburo (Olga), la modelo abrió su corazón y recordó una situación de la que hoy se arrepiente: “Quise volver con un novio que tenía de Lobos, que jugaba a un deporte con caballos, tacos y palos”, comenzó relatando Paula, dejando entrever pistas sobre la identidad del hombre en cuestión.

Aunque nunca lo nombró directamente, muchos relacionaron sus palabras con Facundo Pieres, cuya familia tiene un campo en la ciudad bonaerense de Lobos. Entonces llegó la parte más explosiva de la historia: “Le dije que iba a su casa y él me respondió que no vaya porque estaba con una chica“.

Foto: Instagram (@chavespauok)

“A mí no me importó, fui igual hasta la puerta del barrio cerrado donde vivía y le mandaba mensajes diciéndole que se fuera ella para que yo entre”, confesó Paula, generando impacto entre sus compañeros.

“Ahora viéndolo a la distancia pienso que no debería haber ido a la puerta del barrio, siendo que su casa estaba como a cuatro kilómetros porque vivía en un campo en Lobos”, reconoció, entre risas.

Foto: Instagram (@facundopieres)

Lejos de esquivar el tema, Paula explicó qué la movilizaba en ese momento: “Había sido mi novio de tres años, yo qería recuperarlo porque le había hecho mucho mal y lo había perdido”.

La conductora aclaró que tenía apenas 24 años cuando ocurrió esta situación y volvió a quedar en el centro de la escena una vieja historia de amor que, pese al paso del tiempo, sigue dando que hablar.

Paula Chaves: “Quise volver con un novio que tenía de Lobos, que jugaba a un deporte con caballos, tacos y palos. Le dije que iba a su casa y él me respondió que no vaya porque estaba con una chica“.

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CHECHU BONELLI VIVIÓ UN INCÓMODO MOMENTO AL HABLAR DE SU SEPARACIÓN CON FACUNDO PIERES: “¿ME PUEDO IR?”

A fines de marzo, Chechu Bonelli y Facundo Pieres decidieron ponerle punto final a su relación tras apenas tres meses juntos. Sin embargo, lo que parecía un capítulo cerrado volvió a tomar protagonismo en las últimas horas por un incómodo momento que vivió la modelo frente a cámara.

Todo ocurrió cuando una cronista del programa Sálvese Quien Pueda le preguntó cómo estaba después de la separación. Lejos de responder con naturalidad, Chechu se quedó en silencio durante unos segundos, generando tensión. Finalmente, contestó sin ahondar mucho en el tema: “Pero bien, hace rato”.

La situación se volvió aún más confusa cuando la movilera quiso profundizar sobre quién había tomado la decisión de separarse. “¿De qué?”, retrucó Bonelli, visiblemente descolocada. “De la separación”, aclaró la periodista. Sin embargo, Chechu mantuvo su postura: “Fue en conjunto, pero ¿de qué separación me estás hablando?”.

Foto: Captura (América)

Recién cuando le mencionaron a Pieres, Chechu entendió la consulta, pero ya era tarde para evitar el momento incómodo. Según explicó, había pensado que se referían a su antigua ruptura con Darío Cvitanich, padre de sus tres hijas. “Ah, porque la otra fue hace rato. Todo bien, pero ya está. No tengo nada más que decir. Está todo bien, chicos: todo es amor, alegría, felicidad… nada”, lanzó, con un tono entre irónico y evasivo.

Lejos de terminar ahí, la cronista avanzó con los rumores que vinculan a Pieres nuevamente con su ex, Zaira Nara. Sin perder la calma, Chechu respondió: “Ni idea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que lo hace feliz”.

Por último, cuando le preguntaron si había retomado contacto con Zaira o con Paula Chaves, Bonelli optó por el humor para salir del paso: “¿Me puedo ir?”, dijo entre risas. Y cerró, intentando bajar la tensión: “Todo bárbaro, todo bárbaro”.

¡Qué momento!