Este jueves, Intrusos mostró imágenes de Chechu Bonelli y Facundo Pieres a los besos y abrazados, en una fiesta exclusiva en Punta del Este, Uruguay. Según explicaron, fue el primer encuentro entre la modelo y el polista.

Según contó Paula Varela, esas escenas ocurrieron en la tradicional fiesta de Año Nuevo organizada por Tommy Muñoz en Punta del Este, un evento que reúne a famosos y figuras del ambiente.

“Estaba Chechu con un grupo de amigos en la fiesta y de repente, desde el vip, la ve Facu Pieres y la empieza a buscar, la rodeó”, relató la periodista.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres a los besos y abrazos. Captura: Intrusos / América TV

ASÍ FUE EL PRIMER BESO DE CHECHU BONELLI Y FACUNDO PIERES

La escena no pasó desapercibida: “Abrazados, a los besos, no se despegaron en toda la noche y esa es la primera foto que confirma el romance entre ellos”, aseguró Varela, dejando en claro que la relación ya era un hecho, a meses de la separación de Chechu de Darío Cvitanich, quien durante este verano fue al Este con su nueva pareja, Ivana Figueiras.

El romance entre Bonelli y Pieres no solo sorprendió por la intensidad, sino porque reavivó viejas disputas en el círculo de las celebridades.

Tanto Paula Chaves como Zaira Nara fueron pareja del polista en el pasado, y la noticia volvió a ponerlas en el centro de la escena.

La foto de Chechu Bonelli y Facundo Pieres, juntos en Orlando. Foto: Captura La mañana con Moria, eltrece.

CHECHU BONELLI Y FACU PIERES, NOVIOS DESDE CHICOS

Paula Varela aclaró que “la primera mujer del medio con la que sale Pieres es Chechu, cuando ellos eran chicos”. Luego, tras separarse de Bonelli, Facundo inició su famoso noviazgo con Paula Chaves, y años después, tras varias rupturas, comenzó una relación con Zaira Nara. Ahora, el destino los volvió a cruzar y el romance con Chechu está más vigente que nunca.



