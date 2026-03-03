En medio de los rumores que vinculan a Chechu Bonelli con Facundo Pieres, la modelo y conductora Paula Chaves (ex del polista) confesó a Puro Show que recibió un mensaje de la ex de Darío Cvitanich.

Paula Chaves fue tajante: “Yo no voy a confirmar nada”, dijo sobre el supuesto romance entre Bonelli y Pieres. “No estaba metida en el tema, lo mío pasó hace ya tantos años que no…”, agregó, dejando en claro que para ella su vínculo con el polista (anterior a su pareja con Pedro Alfonso) es un capítulo cerrado.

Sin embargo, ante la insistencia del notero, Chaves reconoció que sí habló con Bonelli para dejar todo en buenos términos. “No me llamó, me mandó mensaje y yo le dije: ‘No tenés que mandarme nada’”, contó sobre el intercambio.

QUÉ LE DIJO CHECHU BONELLI A PAULA CHAVES SOBRE FACUNDO PIERES

La propia Chaves explicó que este caso fue distinto al de Zaira Nara y que con Chechu tiene un vínculo especial: “Somos amigas desde hace años, tenemos un vínculo, la quiero muchísimo”.

Semanas atrás, Yanina Latorre había informado que Bonelli se había comunicado con Paula pero también con Zaira Nara (otra ex de Pieres) para confirmarles que estaba saliendo con el polista.

La relación entre Pieres y Chaves fue, en su momento, uno de los motivos que distanció a Paula de la hermana de Wanda Nara. Por eso, la aparición de Bonelli en la vida del polista generó revuelo y especulaciones.

LA RESPUESTA DE PAULA CHAVES A CHECHU BONELLI

Paula Chaves remarcó que la relación con Bonelli está intacta y que nada de lo que pase con Pieres puede afectar ese lazo. “Estuvo en casa hace poco, compartimos mucho por nuestras hijas. Hemos viajado juntas, tenemos una relación de amistad en la que no nos vemos en mucho, pero cuando lo hacemos nos detenemos en cuando teníamos 17 años en Super M”, recordó.

Además, le dedicó un mensaje especial a su amiga: “Yo lo único que quiero es que sea feliz porque es una piba divina, la amo con toda mi alma”.

Por último, Chaves fue contundente sobre su pasado con Facundo Pieres: “No me tiene que preguntar nada, ni ella ni nadie, nunca más”, cerró.

Todo comenzó meses después del divorcio de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, cuando empezaron a circular imágenes de la modelo junto al reconocido polista.