Chechu Bonelli quedó en el centro de la escena luego de que Yanina Latorre compartiera en sus redes sociales una serie de mensajes explosivos que alimentaron los rumores de romance con Facundo Pieres, ex de Zaira Nara y con pasado sentimental también ligado a Paula Chaves.

Según relató la conductora de Sálvese Quien Pueda en varios posteos que subió a Instagram Stories, a Bonelli no le habrían caído nada bien las pulicaciones que compartió en los últimos días: “Parece que a Chechu no le gustaron mis historias”, lanzó. Y agregó: “Parece también que se agarró con el ex”.

Pero eso no fue todo. Latorre fue más allá y describió el presente personal de la modelo con frases filosas: “A todo esto, me dicen que ella está viviendo una adolescencia tardía”. En esa línea, detalló un cambio de rutina que estaría llamando la atención de su círculo íntimo: “Sale con los chiquitos del stream que hace en La Casa, se pone en pedo, no para. Va a La Polenta”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Siempre según la versión de Yanina, el vínculo con Pieres no habría sido un simple rumor: “Cuando Pieres la visitó, fueron juntos a La Polenta”, aseguró. Y remarcó que la situación generó inquietud: “El entorno de ella está preocupado”.

Sin embargo, el dato que más sorprendió fue otro. De acuerdo a la información que compartió Yanina, Chechu habría decidido comunicarse directamente con las ex del polista para evitar conflictos: “Entre otras cosas, llamó a Paula Chaves y Zaira Nara para que no se molestaran porque salía con Pieres”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Fiel a su estilo ácido, Yanina cerró con una frase que dejó a todos hablando: “¿No será mucho? No sabía que había que pedirle permiso a las ex para trincarse un tipo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE CHECHU BONELLI Y FACUNDO PIERES ESTUVIERON A LOS BESOS EN LA PLAYA: LA FOTO

Como cada verano, Punta del Este volvió a convertirse en el punto de encuentro de los famosos y romances inesperados. Y esta vez, los protagonistas del rumor más picante son Chechu Bonelli y Facundo Pieres, quienes habrían sido vistos a los besos en plena playa.

La encargada de prender la mecha todo fue Yanina Latorre, que desde su cuenta de Instagram compartió una foto donde se ve al reconocido polista mostrándole algo en el celular a la ex de Darío Cvitanich, que está sentada muy relajada en una reposera frente al mar.

Pero lo que parecía una postal inofensiva tuvo un texto explosivo: “Pieres (ex de Zaira Nara) y Chechu Bonelli ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, escribió la esposa de Diego Latorre sobre la imagen que rápidamente se viralizó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

El supuesto romance de verano no quedó ahí. En otra historia, Yanina más información: “Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social. A Pieres le jode que Zaira esté con Robert (Strom) y él va y ronda a Chechu. Él juega al pádel con Darío (Cvitanich). Igual creo que a Darío le chupa un huevo”, cerró sin filtro.

¿Qué pasa entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres?