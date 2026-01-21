A más de un año de separarse de Darío Cvitanich, padre de sus hijas, Chechu Bonelli habría vuelto a apostar al amor.

La modelo fue fotografiada con polista Facundo Pieres tomando mates en la playa y cenando a solas.

CHECHU BONELLI: “FACUNDO ES UN CANDIDATAZO”

En una nota con Puro Show, la modelo intentó bajarle el tono a los rumores amoroso y aseguró que lo que se vio fue “simplemente una cena”.

“Somos amigos. Lo conozco hace mucho tiempo”, repitió en varias oportunidades, y recordó que lo conoce desde 2008.

Sin embargo, a medida que avanzaban las preguntas, su incomodidad fue en aumento.

Captura de pantalla de eltrece, Puro Show.

Cuando el notero de eltrece, le pidió precisiones sobre el tipo de relación que los une, Bonelli comenzó a esquivar definiciones.

“¿Nunca pasó nada con él?”, le consultó el cronista. “Me tengo que ir. Tengo que salir al aire”, bromeó, intentado no ahondar.

“Hay muchos detalles que no te puedo responder”, agregó Bonelli sin negar que haya tenido encuentros íntimos con el ex de Zaira Nara.

“Es un chico hermoso, un candidatazo”, cerró Chechu Bonelli sobre Facundo.