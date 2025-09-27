Zaira Nara habló en Puro Show de su separación del polista Facundo Pieres, vínculo que le significó su relación de amistad con Paula Chaves, y fue contundente con su respuesta cuando le preguntaron si podrían recomponer las cosas con la modelo.

“¿Sentis que esto quizás ahora va a cambiar el vínculo entre ustedes?”, indagó el cronista a la influencer, quien sostuvo tajante en el programa de Pampito y Matías Vázquez: “No es algo que me interese”.

“Fuerte, sos madrina de una de sus hijas…”, comentó Walter Leiva y ella explicó: “Ese vínculo sí, yo los quiero mucho a los chicos y a Pedro pero no es que porque ahora estoy soltera voy a buscar eso”.

Zaira Nara habló de Paula Chaves, Sabrina Rojas y Facundo Pieres en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Al final, Zaira aclaró por qué tiene esta postura al respecto: “Hay cosas que me hicieron tomar una postura y no es que hoy voy a esperar algo, que se yo, la vida dirá. Prefiero no hablar del tema”.

ASÍ ACLARÓ ZAIRA NARA LOS RUMORES DE ROMANCE CON VICO D’ALESSANDRO

En el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Zaira Nara aclaró los rumores de romance con Vico D’Alessandro: "Lo amo a Vico, pero es mi amigo, nunca hubo nada, me pasa que cuando yo llamo a un hombre lo catalogo como amigo".

“Le he contado cosas. De hecho, Vico llegó a mi cumple y me dijo, ‘che, ¿está tú chico?’, o sea, ni idea que yo me había separado. Imaginate que lo adoro, nos cruzamos un montón en trabajos, pero tampoco para que digan eso... por eso te digo que quizás lo que dicen de Facu y Sabri no es real, y si es sí que disfruten", sentenció la hermana de Wanda Nara.

