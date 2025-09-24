En una nota con Puro Show, Zaira Nara fue consultada por los rumores de romance entre su ex, Facundo Pieres, y Sabrina Rojas y sorprendió con una frase sobre Paula Chaves.

Su vida sentimental volvió a estar en el centro de la escena después de que circularan las últimas versiones que vinculan al polista con la conductora, pero lo que más llamó la atención fue su reacción.

“No estamos hace varios meses ya. Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa, hay mucho cariño con la familia de él, él con mi familia, terminamos súper bien. También tampoco es que estamos a tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero sí está todo más que bien”, confirmó la modelo.

“Trascendió que el último fin de semana habría estado con Sabrina Rojas a los besos, ¿qué te pasa con eso?" , indagó el cronista y ella contestó: “¡Ay! Es amiga de Paula (Chaves) Es re amiga, bueno pero capaz que es mentira, no sé. Hace poco menos de seis meses terminamos".

Zaira Nara habló de Paula Chaves, Sabrina Rojas y Facundo Pieres en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Cabe recordar que la relación entre Zaira y Paula Chaves se quebró cuando la modelo comenzó su romance con Pieres, quien antes había sido pareja de la conductora. Ahora, el nombre de Sabrina Rojas aparece en escena y la polémica no tardó en explotar.

ASÍ ACLARÓ ZAIRA NARA LOS RUMORES DE ROMANCE CON VICO D’ALESSANDRO

En el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Zaira Nara aclaró los rumores de romance con Vico D’Alessandro: "Lo amo a Vico, pero es mi amigo, nunca hubo nada, me pasa que cuando yo llamo a un hombre lo catalogo como amigo".

“Le he contado cosas. De hecho, Vico llegó a mi cumple y me dijo, ‘che, ¿está tú chico?’, o sea, ni idea que yo me había separado. Imaginate que lo adoro, nos cruzamos un montón en trabajos, pero tampoco para que digan eso... por eso te digo que quizás lo que dicen de Facu y Sabri no es real, y si es sí que disfruten", sentenció la hermana de Wanda Nara.

