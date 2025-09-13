La noche porteña tuvo un aire texano este fin de semana gracias a Zaira Nara, que festejó sus 37 años con una fiesta temática inspirada en el mundo cowboy.

La modelo y empresaria de belleza reunió a familiares, amigos y colegas en una velada cargada de música, luces de neón y una ambientación que transportó a los invitados directo al lejano oeste.

El lugar elegido fue Caramelo, uno de los espacios más exclusivos de la noche porteña, que se transformó por completo para la ocasión.

Las fotos del cumpleaños de Zaira Nara y su osado look cowboy | Créditos: Instagram @zaira.nara

Sombreros vaqueros, detalles en cuero, tonalidades tierra y guiños western dominaron la decoración, mientras que todos los presentes se sumaron al dress code vaquero propuesto por la anfitriona.

Las fotos del cumpleaños de Zaira Nara y su osado look cowboy | Créditos: Instagram @zaira.nara

EL LOOK COWBOY DE ZAIRA NARA

Zaira sorprendió con un osado conjunto de cuero camel, integrado por un pantalón oxford con aberturas laterales, un top ajustado y un sombrero al tono, look que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche.

Las fotos del cumpleaños de Zaira Nara y su osado look cowboy | Créditos: Instagram @zaira.nara

La cumpleañera, además, aprovechó el evento para presentar Rodeo, la nueva paleta de su línea de maquillaje Zaira Beauty, que promete ser tendencia en la próxima temporada.

Las fotos del cumpleaños de Zaira Nara y su osado look cowboy | Créditos: Instagram @zaira.nara

El clima de celebración también sirvió para mostrar la unidad del clan Nara. Wanda viajó especialmente para acompañar a su hermana y se sumó al código cowboy con un top de escote profundo y pantalón negro. Sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara, también estuvieron presentes, lookeados para la ocasión y posando en familia después de varios años de distanciamientos públicos.

Las fotos del cumpleaños de Zaira Nara y su osado look cowboy | Créditos: Instagram @zaira.nara

La lista de invitados reunió a figuras de primera línea: Kennys Palacios, Karina Jelinek y Flor Parise, Emilia Attias, Brenda Gandini, Agustina Casanova, Cande Ruggeri, Franco Massini, Vero Lozano, Lizardo Ponce, Sofía “Jujuy” Jiménez y Lola Latorre, quien se robó flashes con un vestido rosa que contrastó con las tonalidades marrones de la temática. Tampoco faltaron Valentino López, hijo de Wanda, y Natt Córdoba, íntima amiga de la familia.