Zaira Nara volvió a ser protagonista de la moda desde el Caribe mexicano, donde disfruta de unos días de descanso y al mismo tiempo anticipa parte de su próxima línea de trajes de baño.

La modelo compartió en sus redes sociales una producción fotográfica en la playa, donde se lució con una microbikini negra que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

El diseño elegido, que formará parte de su colección Zaira Swimwear, se destaca por sus detalles mínimos y su estilo sensual.

Zaira Nara brilló en el Caribe con la microbikini más diminuta de su nueva colección | Créditos: Instagram @zaira.nara

ZAIRA NARA LUCIÓ SU NUEVA MICROBIKINI

El corpiño, de formato triangular clásico y breteles finos, se combina con una bombacha colaless de tiro bajo, regulable en los laterales mediante argollas doradas que aportan un toque sofisticado. Los pespuntes grises refuerzan la confección artesanal de la pieza, convirtiéndola en uno de los modelos más pequeños y llamativos de la línea.

Zaira Nara brilló en el Caribe con la microbikini más diminuta de su nueva colección | Créditos: Instagram @zaira.nara

La modelo optó por un maquillaje natural que resaltó su frescura: piel luminosa con bronzer suave, labios con brillo transparente y un delineado casi imperceptible acompañado de máscara de pestañas.

El pelo suelto con ondas playeras completó un look descontracturado, ideal para el entorno tropical.

Zaira Nara brilló en el Caribe con la microbikini más diminuta de su nueva colección | Créditos: Instagram @zaira.nara

El estilismo se cerró con un calzado simple y práctico: un par de ojotas negras clásicas, que se fundieron con la estética minimalista de la bikini. Entre la arena y la vegetación caribeña, las postales de Zaira transmitieron una imagen relajada pero cuidada, en la que moda y paisaje se combinaron a la perfección.