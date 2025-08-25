Zaira Nara volvió a deslumbrar en las redes sociales al compartir una serie de fotos en bikini, luciendo un look súper sexy y veraniego.

Las postales rápidamente cosecharon miles de likes y comentarios, entre ellos los de dos figuras muy especiales: Wanda Nara y Pampita.

LAS REACCIONES DE WANDA NARA Y PAMPITA AL VER LAS FOTOS SEXIES DE ZAIRA

“Me desmayo”, escribió su hermana, dejando en claro lo impactada que quedó con la sensualidad de Zaira. Por su parte, Pampita no se quedó atrás y reaccionó con una seguidilla de emojis de fueguitos, destacando que le encantó la imagen de su colega y el posteo.

La publicación de Zaira generó una ola de elogios por parte de sus seguidores, que resaltaron su belleza natural y su estilo fresco.

Una vez más, la modelo confirmó por qué sigue siendo una de las favoritas en el mundo de la moda y las redes.

