Luego de mucho tiempo fuera del foco mediático por su vida itinerante, Zaira Nara fue a un evento y enfrentó todo tipo de preguntas en el móvil que le dio a LAM.

Con la amabilidad que la caracteriza, la modelo habló por primera vez de su separación de Facundo Pieres, pero se negó con contundencia a opinar mediáticamente de Mauro Icardi, actualmente en guerra con Wanda Nara.

QUÉ PREGUNTA SOBRE MAURO ICARDI SE NEGÓ A RESPONDER ZAIRA NARA

Pepe Ochoa: -Siempre te preguntamos por tu hermana, pero ¿te sorprenden todas las actitudes que Mauro Icardi viene teniendo todo este tiempo?

Zaira Nara: -Yo no me involucro públicamente con este tipo de temas. No está en mí dar un móvil hablando de Wanda ni de ninguno de sus asuntos privados.

Pepe: -¿Wanda te escucha? ¿La aconsejás como hermana?

Zaira: -Sí, obvio, somos muy unidas. La aconsejo en todo lo que ella me pide consejo. Después, el día a día, las reacciones, no las puedo controlar. Cada uno sabe lo que siente y hay momentos que, por más que uno pida consejos, sabe lo que le pasa adentro.

No puedo cuidarla mucho más de lo que hago. Pero hablamos 24/7, conteniéndonos como hermanas.

WANDA NARA Y MAURO ICARDI, DEL AMOR AL ODIO

Desde el famoso “Wandagate” en 2021, cuando salió a la luz el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, la pareja nunca recuperó del todo la estabilidad.

A lo largo de estos años protagonizaron múltiples idas y vueltas, con separaciones y reconciliaciones mediáticas. Pero ahora transitan el momento más hostil de su vínculo, en pleno divorcio y batallas legales por sus hijas, Francesca e Isabella.

Esta semana, la Justicia declaró al futbolista deudor alimentario por no pagar la manutención de las niñas e incluyó su nombre en el registro correspondiente. Además, se dispuso un embargo de 110 mil dólares y una multa diaria de 35 mil dólares, junto con la “Casa de los sueños”.

En respuesta, el equipo legal de Icardi presentó una contraofensiva: denunció a Wanda por desobediencia al seguir publicando sobre la causa en redes, algo que tiene prohibido. Sus abogados pidieron que, si no se le aplica una sanción de 200 millones de pesos a la empresaria por esta conducta, se le permita a Icardi utilizar sus cuentas para expresarse en igualdad de condiciones.

