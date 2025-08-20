A fines de julio, Pepe Ochoa lanzó en SQP una información que inquietó a Wanda Nara ya que involucraba directamente todos sus bienes en Turquía. “Parte de las carteras que Wanda tiene allá, van a ser donadas por el señor Mauro Icardi”, dijo, y desató la debacle.

El panelista, que por entones suplía a Yanina Latorre al frente del ciclo, recordó que la mediática dejó su mansión de Estambul "de un día para el otro y no volvió más”, y con esto abandonó a su suerte miles y miles de euros en artículos de lujo.

“Parte de las carteras que Wanda tiene allá, van a ser donadas por el señor Mauro Icardi”, agregó Ochoa, que incluyó en el paquete también “ropa, juguetes y calzado” de los hijos de la mediática con Maxi López ya que conservaría los de sus hijas para recibirlas allí de concretarse la restitución internacional que pidió.

Al parecer, tras su mudanza a una casa propia, Mauro Icardi habría contactado con dos asociaciones de beneficencia para donarle las cosas de Wanda y ella estalló este miércoles en su cuenta de Twitter, que utiliza para hacer reclamos a diferencia de la de Instagram que es de neto corte laboral.

Primero, Wanda se hizo eco de una información que Ángeles Balbiani dio en Puro Show sobre las multas que debería pagar por haber incumplido las órdenes judiciales. “No debo ninguna multa a nadie. Seguís ejerciendo violencia. Hasta que la Justicia Penal resuelva las seis denuncias por violencia de género que tenés”, escribió.

Luego, la mediática se hizo eco de la información sobre sus objetos. “Te hacés el que sos solidario y ayudás a fundaciones con mi dinero y con mi mudanza. A ver si sos tan solidario pero con tus cosas. Por qué no ayudás primero a los tuyos y con la tuya, no con la mía“, agregó.

“Hay mucha carencia y necesidad afectiva, sobre todo en gente que lleva tu apellido. Muchos con vergüenza. Ocupate de ellos. Yo seguiré ocupándome de nuestras hijas mientras que sigas despechado”, cerró.

