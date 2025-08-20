Angie Balbiani contó en Puro Show cómo respondió la defensa de Wanda Nara al embargo que le hicieron a Mauro Icardi, quien además está dentro de la lista de deudores alimentarios luego del descargo de la conductora el último día del niño.

“Están diciendo que Wanda Nara sigue subiendo a sus redes sociales posteos en referencia a la causa y ella no lo tiene permitido”, comenzó explicando la periodista en el programa matutino de eltrece sobre la defensa del futbolista.

Luego, la panelista agregó: “El lado de Icardi le dice a la Justicia que si no le van a cobrar los 200 millones de pesos a Wanda, que es el monto que tiene que pagar de multa al Garrahan, solicitan que Mauro tenga el mismo derecho a réplica que tiene ella”.

Angie Balbiani habló de la multa de Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

“Es decir que pueda utilizar sus redes sociales para defenderse. Las abogadas de Icardi dicen que él está cumpliendo con la Justicia al no hablar de la causa y de los menores y del otro lado no”, explicó Angie por su parte.

Al fina, Balbiani reslató el expreso pedido de las abogadas del deportista al juez: “Es decir que Wanda se está burlando del juez y por lo tanto exigen que o la señora Nara pague la multa al hospital o dejarlos hablar”.

DE DÓNDE SE COBRARÁ WANDA NARA LA DEUDA DE ALIMENTOS DE MAURO ICARDI

EnAmérica Noticiasinformaron que Mauro Icardi fue puesto en la lista de deudores alimentarios tras la presentación que hizo Wanda Nara a la Justicia luego del último día del niño y dieron a conocer de dónde se cobrará la conductora el dinero que le debe su ex.

“Decretar el embargo solicitado sobre la participación social que posee el demandado Sr. Mauro Emanuel Icardi en la Asociación Civil La Isla S.A. por la suma de dólares estadounidenses ciento diez mil (U$S 110.000) correspondiente a capital por alimentos”, expresa la justicia sobre la causa.

Mauro Icardi fue embargado por la Justicia por deudor alimentario (Foto: captura de América).

Así como también un monto extra por los gastos administrativos correspondientes a la transcacción: “Más la suma de dólares estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) que provisoriamente se presupuesta para responder a intereses, costas y costos de la ejecución”.

Por su parte, Laura Ubfal remarcó en sus redes sociales qué sucederá si el futbolista del Galatasaray entra a la Argentina:“Si entra no puede volver a salir del país, U$S 3.500 de multa diaria, embargada la casa de los sueños”.

