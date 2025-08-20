Wanda Nara estuvo en México por la segunda temporada de Love is Blind, volvió a la Argentina e, inmediatamente, partió rumbo a Hollywood junto con Kenny Palacios, su amigo y estilista.

Fiel a su estilo de compartir cada movimiento con sus seguidores, la empresaria no tardó en mostrar en Instagram sus primeras postales en tierras norteamericanas.

Wanda Nara llegó a Hollywood: las sugerentes fotos en top blanco | Créditos: Instagram @wanda_nara

Desde las emblemáticas colinas de Hollywood, posó con un look urbano y relajado, aunque sin dejar de lado el detalle de sofisticación que caracteriza todas sus apariciones públicas.

EL LOOK DE WANDA NARA EN HOLLYWOOD

La mediática eligió un conjunto sporty en el que combinó pantalones tipo jogger con un corpiño deportivo y una bomber jacket en tonos neutros.

El outfit se completó con su accesorio fetiche: una cartera de lujo que se convirtió en protagonista del estilismo, marcando el contraste entre lo casual y lo exclusivo.