Las comedias irreverentes para adultos parecían haber perdido espacio dentro de Hollywood, pero Hazme el favor (No Hard Feelings) recuperó parte de ese espíritu con una propuesta desfachatada, incómoda y mucho más emocional de lo que aparenta en un primer vistazo. E integra el catálogo de Netflix.

La película marcó además un movimiento inesperado dentro de la carrera de Jennifer Lawrence, quien dejó momentáneamente de lado los dramas y grandes franquicias para ponerse al frente de una comedia sexual cargada de humor absurdo y situaciones incómodas.

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Dirigida por Gene Stupnitsky, responsable de Good Boys y guionista de The Office, la producción de 103 minutos rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados del año por su tono provocador y por su velocidad para llegar a ser la N°1 de Netflix.

De qué trata Hazme el favor

La historia sigue a Maddie Barker, una joven de poco más de treinta años que atraviesa una crisis económica cada vez más desesperante. A punto de perder la casa donde creció y sin posibilidades claras de salir adelante, encuentra un anuncio tan extraño como tentador: una pareja adinerada busca a alguien que salga con su hijo de 19 años antes de que empiece la universidad.

Hazme el favor es una comedia sexual cargada de humor absurdo y situaciones incómodas.

El objetivo de los padres es ayudar a Percy, un joven extremadamente tímido e introvertido que prácticamente no tiene experiencia social ni sentimental. Maddie acepta el trabajo pensando que será algo sencillo y rápido, pero enseguida descubre que el muchacho resulta mucho más complejo e impredecible de lo que imaginaba.

A partir de esa premisa, la película despliega una sucesión de escenas incómodas, malentendidos y momentos de humor físico donde el choque entre ambos personajes funciona como motor principal del relato.

El tráiler oficial de la película No Hard Feellings, con Jennifer Lawrence.

Sin embargo, detrás de las situaciones exageradas también aparece una historia sobre el miedo a crecer, la soledad y las dificultades para encontrar un lugar en el mundo adulto.

Jennifer Lawrence y una apuesta inesperada

Llamó la atención la decisión de Jennifer Lawrence de involucrarse en una comedia de tono sexual y clasificación para adultos, ya que venía de participar en producciones mucho más solemnes o ligadas a grandes franquicias.

La propia Lawrence explicó en entrevistas que hacía tiempo buscaba una comedia que realmente le resultara divertida y arriesgada. Además de protagonizarla, también participó como productora.

Muchos medios destacaron su capacidad para reírse de sí misma y sostener escenas físicamente ridículas sin perder naturalidad.

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Otro punto valorado fue la química entre Lawrence y el joven Andrew Barth Feldman. Buena parte del humor nace del contraste entre la personalidad impulsiva de ella y la extrema torpeza social del joven universitario.

Una comedia incómoda con algo más detrás

Aunque gran parte de la promoción estuvo enfocada en las escenas provocadoras y el humor sexual, la película también desarrolla una mirada bastante melancólica sobre la adultez y las expectativas sociales.

Andrew Barth Feldman acompaña muy bien a la actriz en la comedia de Netflix.

Maddie aparece constantemente atrapada entre la nostalgia por una vida que ya no existe y la imposibilidad de adaptarse a una realidad económica cada vez más hostil. Percy, en cambio, representa el miedo opuesto: el terror a abandonar la protección familiar y enfrentarse al mundo real.

Cómo es el reparto Hazme el favor