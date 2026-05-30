Las comedias irreverentes para adultos parecían haber perdido espacio dentro de Hollywood, pero Hazme el favor (No Hard Feelings) recuperó parte de ese espíritu con una propuesta desfachatada, incómoda y mucho más emocional de lo que aparenta en un primer vistazo. E integra el catálogo de Netflix.
La película marcó además un movimiento inesperado dentro de la carrera de Jennifer Lawrence, quien dejó momentáneamente de lado los dramas y grandes franquicias para ponerse al frente de una comedia sexual cargada de humor absurdo y situaciones incómodas.
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Dirigida por Gene Stupnitsky, responsable de Good Boys y guionista de The Office, la producción de 103 minutos rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados del año por su tono provocador y por su velocidad para llegar a ser la N°1 de Netflix.
De qué trata Hazme el favor
La historia sigue a Maddie Barker, una joven de poco más de treinta años que atraviesa una crisis económica cada vez más desesperante. A punto de perder la casa donde creció y sin posibilidades claras de salir adelante, encuentra un anuncio tan extraño como tentador: una pareja adinerada busca a alguien que salga con su hijo de 19 años antes de que empiece la universidad.
El objetivo de los padres es ayudar a Percy, un joven extremadamente tímido e introvertido que prácticamente no tiene experiencia social ni sentimental. Maddie acepta el trabajo pensando que será algo sencillo y rápido, pero enseguida descubre que el muchacho resulta mucho más complejo e impredecible de lo que imaginaba.
A partir de esa premisa, la película despliega una sucesión de escenas incómodas, malentendidos y momentos de humor físico donde el choque entre ambos personajes funciona como motor principal del relato.
Sin embargo, detrás de las situaciones exageradas también aparece una historia sobre el miedo a crecer, la soledad y las dificultades para encontrar un lugar en el mundo adulto.
Jennifer Lawrence y una apuesta inesperada
Llamó la atención la decisión de Jennifer Lawrence de involucrarse en una comedia de tono sexual y clasificación para adultos, ya que venía de participar en producciones mucho más solemnes o ligadas a grandes franquicias.
La propia Lawrence explicó en entrevistas que hacía tiempo buscaba una comedia que realmente le resultara divertida y arriesgada. Además de protagonizarla, también participó como productora.
Muchos medios destacaron su capacidad para reírse de sí misma y sostener escenas físicamente ridículas sin perder naturalidad.
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Otro punto valorado fue la química entre Lawrence y el joven Andrew Barth Feldman. Buena parte del humor nace del contraste entre la personalidad impulsiva de ella y la extrema torpeza social del joven universitario.
Una comedia incómoda con algo más detrás
Aunque gran parte de la promoción estuvo enfocada en las escenas provocadoras y el humor sexual, la película también desarrolla una mirada bastante melancólica sobre la adultez y las expectativas sociales.
Maddie aparece constantemente atrapada entre la nostalgia por una vida que ya no existe y la imposibilidad de adaptarse a una realidad económica cada vez más hostil. Percy, en cambio, representa el miedo opuesto: el terror a abandonar la protección familiar y enfrentarse al mundo real.
Cómo es el reparto Hazme el favor
- Jennifer Lawrence como Maddie Barker
- Andrew Barth Feldman como Percy Becker
- Laura Benanti como Allison Becker
- Matthew Broderick como Laird Becker
- Natalie Morales como Sara
- Ebon Moss-Bachrach como Gary