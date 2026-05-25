El desembarco de producciones latinoamericanas en el streaming suele despertar un fuerte interés en el público argentino, y el caso de Entre padre e hijo no fue la excepción.

Tras su estreno en Netflix, la microserie romántica mexicana pronto se convirtió en un fenómeno de visualizaciones hasta llegar al puesto N°1 del gigante del streaming. Y mucho tiene que ver con su estructura: un formato ágil y dinámico, con 20 capítulos de unos 10 minutos de duración cada uno.

Detrás de cámaras, el proyecto cuenta con la realización y dirección de experimentados realizadores de la industria televisiva mexicana, quienes buscaron imprimirle un ritmo de comedia dramática moderna.

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El guion de los episodios entrelaza enredos familiares y secretos del pasado, intentando amalgamar la estructura clásica del melodrama azteca con las dinámicas y la estética visual que demandan las audiencias actuales de las plataformas globales.

De qué trata Entre padre e hijo

La historia se centra en Bárbara, una exitosa abogada que está comprometida y a punto de casarse con Álvaro, un piloto que busca un nuevo comienzo en su vida.

Pamela Almanza interpreta a la abogada Sofía Ferrara.

El conflicto estalla cuando la mujer viaja a la hacienda familiar a conocer a la particular familia de su pareja. Y allí conoce a Iker, el conflictivo hijo de Álvaro. De inmediato surge una atracción física irresistible y una pasión prohibida entre ambos, desatando un peligroso triángulo amoroso obsesivo que pone en jaque el compromiso matrimonial.

El tráiler de la serie Entre padre e hijoTráiler de la serie Entre padre e hijo, en Netflix.

Para sumar más drama, este romance clandestino transcurre en un entorno lleno de secretos oscuros: la misteriosa desaparición en el pasado de la primera esposa de Álvaro, las sospechas de personajes de la familia, y un perverso juego de traiciones donde Iker no solo busca saciar su deseo, sino también desafiar directamente la autoridad de su padre.

Éxito de audiencia pese a las críticas negativas

A pesar de su innegable éxito comercial y su rápida escalada en las listas de tendencias de Netflix, la miniserie experimentó una recepción sumamente polarizada.

Por un lado, el público abrazó fervientemente la brevedad de sus episodios y la ligereza de su ritmo. Sin embargo, la crítica especializada fue implacable con el resultado final de la producción.

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Los analistas no dudaron en calificarla duramente como un paso en falso imposible de disimular, señalando severas fallas en la verosimilitud de su guion. Los argumentan apuntan a que la historia abusa de los clichés más gastados del género y que la dirección no logra disimular las costuras de una narrativa predecible y superficial.

Entre padre e hijo propone 20 capítulos de no más de 10 minutos, que impiden dejar la pantalla de Netflix.

Cómo es el reparto de Padre e hijo