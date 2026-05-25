Los thrillers nórdicos encontraron en Netflix un espacio ideal para expandir su alcance global y El caso Hartung es uno de los ejemplos más contundentes de ese fenómeno.

La serie danesa, basada en la novela homónima de Søren Sveistrup, regresó después de cinco años con una segunda temporada que profundiza todavía más el clima oscuro y perturbador que convirtió a la producción en un éxito internacional.

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La nueva entrega vuelve a apostar por una combinación de asesinatos brutales, secretos familiares y tensión psicológica. Con seis episodios de unos 50 minutos, la ficción retoma el universo policial creado por Sveistrup, reconocido además por haber sido el guionista de la influyente serie danesa The Killing.

De qué trata El caso Hartung

La historia vuelve a seguir a los investigadores Naia Thulin y Mark Hess, quienes se enfrentan a una nueva serie de crímenes ligados a símbolos extraños y patrones inquietantes.

En esta ocasión, el caso comienza cuando aparece el cuerpo de una mujer brutalmente asesinada junto a una figura realizada con castañas, una marca que remite directamente a los horrores del pasado.

La serie adapta la novela The Chestnut Man, publicada en 2018 por Søren Sveistrup.

Mientras intentan descubrir al responsable, los detectives se ven arrastrados hacia una red de secretos políticos, abusos ocultos y traumas familiares que transforman la investigación en una carrera cada vez más peligrosa.

La serie mantiene así uno de los rasgos más característicos del noir escandinavo: la idea de que detrás de las instituciones aparentemente ordenadas existe un costado profundamente oscuro.

El tráiler de la temporada 2 de El caso Hartung, en Netflix.

Lejos de centrarse únicamente en el misterio criminal, la producción también desarrolla los conflictos personales de sus protagonistas, especialmente el desgaste emocional que genera convivir permanentemente con la violencia y el horror.

Un thriller danés que se consolidó como fenómeno global

En la segunda temporada de El caso Hartung, la producción profundiza todavía más el tono sombrío. Los escenarios fríos, los bosques silenciosos y la fotografía gris continúan funcionando como una extensión emocional de los personajes.

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A diferencia de otros thrillers más acelerados, aquí el relato se toma tiempo para desarrollar pistas, sospechosos y vínculos personales, permitiendo que el suspenso crezca de forma progresiva. Esa narrativa pausada pero inquietante es una de las marcas más reconocibles del policial escandinavo contemporáneo.

Críticos remarcaron que esta nueva temporada evita repetir exactamente la misma fórmula. Conserva el tono oscuro y el estilo visual, pero incorpora nuevos conflictos emocionales y una investigación más compleja.

Basada en una novela de éxito internacional

La serie adapta la novela The Chestnut Man, publicada en 2018 por Søren Sveistrup. El autor ya era ampliamente reconocido en Dinamarca por haber creado The Killing, considerada una de las producciones más influyentes del policial europeo moderno.

La segunda temporada de El caso Hartung, en Netflix, profundiza todavía más el tono sombrío.

El éxito del libro fue inmediato y despertó interés internacional por su combinación de thriller criminal y drama psicológico. Netflix adquirió los derechos y transformó la historia en una de las series danesas más exitosas, comparable por su calidad con The Bridge y Borgen.

Cómo es el reparto de El caso Hartung