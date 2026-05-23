El cine de acción encontró en Jason Statham a uno de sus rostros más confiables de las últimas dos décadas. Y El especialista: Resurrección volvió a demostrar por qué el actor británico se convirtió en una figura central del género.

La película de 98 minutos que Netflix acaba de sumar a su catálogo combina asesinatos imposibles, persecuciones espectaculares y una trama construida alrededor de un asesino profesional obligado a regresar a la actividad.

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Dirigida por Dennis Gansel, la producción funciona como secuela de El mecánico (2011) y apuesta por una fórmula clásica: un héroe casi invencible, enemigos internacionales y escenas de acción diseñadas para lucimiento absoluto de su protagonista.

De qué trata El especialista: Resurrección

La historia sigue a Arthur Bishop, un asesino profesional que decidió abandonar definitivamente su antigua vida. Retirado y viviendo lejos de los conflictos, intenta mantenerse oculto mientras deja atrás su pasado criminal. Sin embargo, todo cambia cuando un viejo enemigo reaparece y lo obliga a ejecutar una nueva misión.

La impresionantes escenas de acción y puro vértigo de Jason Statham como Arthur Bishop en este film de Netflix.

Para sobrevivir, deberá cometer tres asesinatos extremadamente complejos que deben parecer accidentes imposibles de detectar. La presión aumenta todavía más cuando Gina, una mujer con la que inicia una relación sentimental, queda atrapada en medio de la operación.

A partir de allí, la película encadena secuencias de acción cada vez más exageradas: infiltraciones en edificios de máxima seguridad, escapes imposibles y asesinatos ejecutados con precisión quirúrgica.

El tráiler oficial de la película Mechanic: Resurrection, con Jason Statham y Jessica Alba.

Aunque la trama responde a muchos códigos tradicionales del cine de acción contemporáneo, el gran atractivo sigue siendo el carisma físico de Statham, capaz de sostener escenas improbables con una mezcla de seriedad y presencia escénica que el género transformó en marca registrada.

Acción clásica y espíritu de videojuego

La película abraza por completo el espíritu del cine de acción más clásico: un protagonista prácticamente indestructible, enemigos caricaturescos y desafíos cada vez más extremos.

El film incluso parece disfrutar de esa lógica exagerada, donde cada secuencia busca superar a la anterior en espectacularidad.

El director Dennis Gansel, conocido por producciones como La ola, intentó darle cierta sofisticación visual a las escenas de acción, especialmente en las secuencias ambientadas en destinos paradisíacos y hoteles de lujo. Esa combinación entre violencia estilizada y escenarios glamorosos acerca por momentos a la película al espíritu de las sagas de espionaje internacionales.

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Otro punto destacado fue la breve participación de Tommy Lee Jones, quien aporta una cuota de humor y extravagancia en medio del tono serio del protagonista. Su aparición ayuda a romper la rigidez narrativa y le da algo de aire a una historia construida casi exclusivamente alrededor de persecuciones y asesinatos.

Junto al Statham actúa la californiana Jessica Alba.

Más allá de las críticas divididas, la película logró consolidarse entre los fanáticos del género gracias a su ritmo acelerado y a la eficacia de Statham como héroe de acción contemporáneo. Sin intentar reinventar nada, el film ofrece exactamente lo que promete: adrenalina constante y entretenimiento directo.

Cómo es el reparto de El especialista: Resurrección