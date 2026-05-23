El universo de Spider-Man sigue expandiéndose y ahora apuesta por uno de sus personajes más oscuros y particulares. Spider-Noir, la nueva serie de Prime Video, llevará a la pantalla una versión alternativa del héroe de Marvel ambientada en la Nueva York de los años 30, con una estética inspirada en el cine negro clásico y con Nicolas Cage como protagonista principal.

La ficción tiene previsto su estreno global para el 27 de mayo y contará con ocho episodios. Además, tendrá una característica poco habitual: podrá verse tanto en una versión completamente en blanco y negro como en otra a color, una decisión pensada para reforzar el homenaje al noir cinematográfico de la época dorada de Hollywood.

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La serie está basada en el cómic Spider-Man Noir, publicado originalmente por Marvel en 2009, aunque el personaje ganó popularidad masiva tras aparecer en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde también era interpretado por Cage, aunque únicamente con su voz.

De qué trata Spider-Noir

La historia transcurre en una versión alternativa de Nueva York durante la Gran Depresión. Allí, Ben Reilly es un investigador privado venido a menos que intenta sobrevivir en una ciudad dominada por el crimen, la corrupción y las mafias. Sin embargo, detrás de esa vida gris se esconde un pasado secreto: años atrás fue “La Araña”, el único superhéroe enmascarado de la ciudad.

La serie de Prime Video está basada en el cómic Spider-Man Noir.

Obligado a enfrentarse nuevamente a viejos enemigos y traumas personales, el protagonista volverá a involucrarse en una peligrosa red criminal mientras intenta resolver un caso que amenaza con destruir lo poco que queda de su vida.

La serie mezcla investigación detectivesca, acción y elementos clásicos del cine noir, con callejones oscuros, clubes nocturnos, gánsteres y una ciudad marcada por la violencia.

Los creadores Oren Uziel y Steve Lightfoot explicaron que la intención fue construir un relato más cercano a películas como Chinatown o Casablanca que al típico relato de superhéroes moderno.

Villanos clásicos y estética noir

Uno de los elementos que más expectativa generó fue la confirmación de varios villanos clásicos del universo Spider-Man, aunque adaptados al contexto criminal de los años 30.

La serie incluirá nuevas versiones de Sandman, Tombstone y otros antagonistas reinterpretados como mafiosos y delincuentes de época.

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La crítica especializada y buena parte de los fanáticos destacaron especialmente el apartado visual mostrado en los primeros avances. El tono sombrío, los contrastes marcados y la fotografía inspirada en el expresionismo noir generaron comparaciones con clásicos policiales del cine estadounidense.

Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un investigador privado venido a menos.

Otro aspecto comentado fue la presencia de Nicolas Cage en su primer papel protagónico para televisión. El actor explicó que buscó construir un personaje extraño, melancólico y casi fantasmal, inspirado en figuras clásicas como Humphrey Bogart y James Cagney.

Cómo es el reparto de Spider-Noir