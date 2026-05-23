El universo de Spider-Man sigue expandiéndose y ahora apuesta por uno de sus personajes más oscuros y particulares. Spider-Noir, la nueva serie de Prime Video, llevará a la pantalla una versión alternativa del héroe de Marvel ambientada en la Nueva York de los años 30, con una estética inspirada en el cine negro clásico y con Nicolas Cage como protagonista principal.
La ficción tiene previsto su estreno global para el 27 de mayo y contará con ocho episodios. Además, tendrá una característica poco habitual: podrá verse tanto en una versión completamente en blanco y negro como en otra a color, una decisión pensada para reforzar el homenaje al noir cinematográfico de la época dorada de Hollywood.
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La serie está basada en el cómic Spider-Man Noir, publicado originalmente por Marvel en 2009, aunque el personaje ganó popularidad masiva tras aparecer en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse, donde también era interpretado por Cage, aunque únicamente con su voz.
De qué trata Spider-Noir
La historia transcurre en una versión alternativa de Nueva York durante la Gran Depresión. Allí, Ben Reilly es un investigador privado venido a menos que intenta sobrevivir en una ciudad dominada por el crimen, la corrupción y las mafias. Sin embargo, detrás de esa vida gris se esconde un pasado secreto: años atrás fue “La Araña”, el único superhéroe enmascarado de la ciudad.
Obligado a enfrentarse nuevamente a viejos enemigos y traumas personales, el protagonista volverá a involucrarse en una peligrosa red criminal mientras intenta resolver un caso que amenaza con destruir lo poco que queda de su vida.
La serie mezcla investigación detectivesca, acción y elementos clásicos del cine noir, con callejones oscuros, clubes nocturnos, gánsteres y una ciudad marcada por la violencia.
Los creadores Oren Uziel y Steve Lightfoot explicaron que la intención fue construir un relato más cercano a películas como Chinatown o Casablanca que al típico relato de superhéroes moderno.
Villanos clásicos y estética noir
Uno de los elementos que más expectativa generó fue la confirmación de varios villanos clásicos del universo Spider-Man, aunque adaptados al contexto criminal de los años 30.
La serie incluirá nuevas versiones de Sandman, Tombstone y otros antagonistas reinterpretados como mafiosos y delincuentes de época.
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La crítica especializada y buena parte de los fanáticos destacaron especialmente el apartado visual mostrado en los primeros avances. El tono sombrío, los contrastes marcados y la fotografía inspirada en el expresionismo noir generaron comparaciones con clásicos policiales del cine estadounidense.
Otro aspecto comentado fue la presencia de Nicolas Cage en su primer papel protagónico para televisión. El actor explicó que buscó construir un personaje extraño, melancólico y casi fantasmal, inspirado en figuras clásicas como Humphrey Bogart y James Cagney.
Cómo es el reparto de Spider-Noir
- Nicolas Cage como Ben Reilly / Spider-Noir, el detective privado con un pasado como superhéroe.
- Jack Huston como Flint Marko / Sandman, uno de los principales villanos.
- Abraham Popoola como Lonnie Lincoln / Tombstone, criminal ligado al submundo mafioso.
- Brendan Gleeson como Silvermane, poderoso jefe criminal.
- Li Jun Li como Cat Hardy, personaje inspirado en Black Cat.
- Lamorne Morris como Robbie Robertson, periodista que acompaña parte de la investigación.