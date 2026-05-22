Con un enfoque sensible sobre la identidad, la aceptación personal y los vínculos familiares, Dumplin’ se convirtió en una de las comedias dramáticas más queridas del catálogo de Netflix.

Estrenada en 2018 y dirigida por Anne Fletcher (La propuesta), la película adapta la novela homónima de Julie Murphy y propone una historia que combina humor, emoción y un mensaje claro sobre el cuerpo y la autoestima.

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Protagonizada por Jennifer Aniston y Danielle Macdonald, el film tiene una duración de 110 minutos.

De qué trata Dumplin’

La historia sigue a Willowdean Dickson, una adolescente con sobrepeso que vive en un pequeño pueblo de Texas y que carga con el peso -literal y simbólico- de ser hija de una exreina de belleza local.

Apodada “Dumplin’” por su madre, Willowdean decide inscribirse en el concurso Miss Teen Bluebonnet como una forma de protesta contra los estándares de belleza que siempre la excluyeron. De este modo, lo que comienza como un gesto rebelde pronto se transforma en algo más grande, cuando otras chicas se suman a la iniciativa.

La historia sigue a Willowdean Dickson, una adolescente con sobrepeso

A partir de ese punto, la película construye un relato de crecimiento personal donde la protagonista deberá enfrentarse tanto a los prejuicios externos como a sus propias inseguridades.

El vínculo con su madre, atravesado por tensiones y diferencias, se convierte en uno de los ejes centrales de la historia.

Basada en un libro y con música clave

Uno de los aspectos más interesantes de Dumplin’ es su origen literario: está basada en la novela publicada en 2015 por Julie Murphy, que tuvo gran repercusión dentro del público juvenil.

La adaptación, a cargo de Kristin Hahn, opta por un tono más directo y accesible, poniendo el foco en el mensaje de aceptación corporal y empoderamiento.

El tráiler oficial de la película Dumplin', en Netflix.

Otro elemento clave es la música de Dolly Parton, ícono del country y figura fundamental dentro de la historia. Sus canciones no solo acompañan la narrativa, sino que funcionan como una guía emocional para la protagonista, reforzando el tono inspirador del film.

Incluso, el tema Girl in the Movies fue nominado al Globo de Oro, lo que subraya el peso de la banda sonora dentro del conjunto.

Comedia dramática con mensaje

Lejos de limitarse a una típica historia adolescente, Dumplin’ aborda temas como la presión social, los modelos de belleza y la construcción de la identidad. Su mayor fortaleza radica en la empatía que genera su protagonista, interpretada con naturalidad por Macdonald.

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La crítica valoró especialmente su tono accesible y su capacidad para transmitir un mensaje claro sin caer en el exceso de solemnidad. Aunque no escapa del todo a ciertos clichés del género, logra destacarse por su calidez y su mirada inclusiva.

Dumplin' combina humor, emoción y un mensaje claro sobre el cuerpo y la autoestima..

En ese sentido, la propuesta se ubica dentro de una tradición de relatos coming-of-age que buscan conectar con el público desde lo emocional, pero con una impronta contemporánea ligada a la diversidad y la autoaceptación.

Cómo es el reparto de Dumplin’