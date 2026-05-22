Los trucos infalibles para que la lengua de suegra crezca sana y florezca: llevan cerveza y gaseosa

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más elegidas en Argentina porque resiste cambios de temperatura, necesita pocos cuidados y puede mantenerse en buen estado incluso en departamentos con poca luz natural. Sin embargo, quienes buscan que crezca más rápido, tenga hojas más firmes o incluso florezca, empezaron a probar distintos trucos caseros que incluyen cerveza y hasta gaseosa.

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Detrás de estas prácticas hay una explicación relacionada con los nutrientes y azúcares presentes en algunas bebidas. En dosis muy pequeñas y siempre diluidas, pueden estimular microorganismos del sustrato y aportar compuestos que ayudan al desarrollo de raíces y brotes nuevos. El problema aparece cuando se usan en exceso, ya que el azúcar y la humedad pueden generar hongos, mal olor o atraer insectos.

La llamada lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata, se destaca además por sus hojas rígidas y verticales que acumulan bastante polvo con el paso de los días. Por eso, además del riego, muchas personas también usan estas mezclas para limpiar la superficie de las hojas y devolverles brillo sin productos químicos.

Cómo usar cerveza en la lengua de suegra sin dañarla

Uno de los métodos más difundidos consiste en mezclar cerveza rubia con agua antes de aplicarla en la maceta. La recomendación más repetida por especialistas en jardinería es usar poca cantidad y espaciar bastante las aplicaciones.

Lengua de suegra, una de las platas de interior más usadas en Argentina. Foto: Adobe Stock Por: Alfazet Chronicles - stock.adobe.com

Para preparar la mezcla se puede usar:

3 cucharadas de cerveza en 1 litro de agua

O una proporción de 1 parte de cerveza por 5 de agua

La preparación se coloca directamente sobre la tierra, evitando encharcar el sustrato. Lo ideal es hacerlo una vez cada 15 días o, como máximo, una vez por mes. Si la maceta retiene demasiada humedad o tiene mal drenaje, conviene evitar este truco.

Para qué sirve limpiar las hojas con cerveza

Las hojas anchas y cerosas de esta planta suelen llenarse de polvo, algo que puede dificultar la absorción de luz y opacar su color. Por eso algunas personas humedecen apenas un paño con cerveza diluida para limpiarlas.

El procedimiento tiene que hacerse con moderación. El paño debe quedar apenas húmedo y luego se recomienda pasar otro seco para evitar residuos pegajosos. Además de retirar suciedad, este método ayuda a resaltar el brillo natural de las hojas.

También se aconseja hacer la limpieza lejos del sol directo para evitar manchas o secado rápido. En plantas grandes, conviene limpiar hoja por hoja sosteniéndolas desde abajo para no quebrarlas ni doblarlas.

El truco con gaseosa que algunos usan como fertilizante

Además de la cerveza, en redes sociales y foros de jardinería también empezó a circular el uso de gaseosa cola diluida como fertilizante casero. La lógica es similar: el azúcar y algunos minerales podrían estimular microorganismos beneficiosos del suelo.

Además de colocar bolitas de algodón con alcohol, hay quienes usan gaseosa como fertilizante en la lenguda de suegra. (Foto: Gemini)

En estos casos, la clave vuelve a ser la cantidad. La mezcla debe ser muy suave y nunca reemplazar el riego habitual. Un exceso de azúcar puede compactar la tierra, generar hongos o atraer insectos dentro de la casa.

Muchos jardineros prefieren usar alternativas más seguras y naturales como cáscaras de banana, borra de café, saquitos de té usados o fertilizantes líquidos específicos para plantas de interior, que aportan nutrientes sin alterar tanto el equilibrio del sustrato.

Cuidados básicos para que la lengua de suegra crezca fuerte

Aunque estos trucos pueden complementar el cuidado, el crecimiento saludable de la planta depende sobre todo de mantener condiciones adecuadas de luz, agua y drenaje.

Algunos consejos importantes son:

Usar macetas con buen drenaje

Dejar secar la tierra entre riegos

Evitar el exceso de agua en invierno

Mantenerla en ambientes entre 18 °C y 27 °C

Usar sustratos aireados con perlita o arena

Retirar hojas secas desde la base

La lengua de suegra también tiene fama de ayudar a purificar el aire interior y tolera ambientes secos sin problemas. Por eso sigue siendo una de las plantas más recomendadas para dormitorios, oficinas y departamentos donde no entra demasiado sol directo.