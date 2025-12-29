La entrada de la casa es mucho más que un espacio de paso: para el Feng Shui, funciona como un filtro energético que define qué tipo de vibraciones ingresan al hogar. Por eso, elegir bien qué plantas colocar cerca de la puerta puede influir directamente en la prosperidad, el equilibrio y la sensación de bienestar.

A diferencia de otras zonas del hogar, el acceso principal concentra movimiento constante, visitas y circulación de energía. En ese contexto, las plantas cumplen un rol doble: decoran y, al mismo tiempo, actúan como aliadas simbólicas para atraer fortuna, proteger el ambiente y favorecer la estabilidad económica.

Igualmente, no se trata de llenar la puerta de macetas sin criterio. El Feng Shui recomienda especies puntuales, con formas, aromas y crecimientos específicos, capaces de activar la abundancia sin bloquear el paso ni generar desorden visual.

Por qué el Feng Shui pone el foco en la puerta de entrada

La filosofía del Feng Shui sostiene que el chi —la energía vital— entra principalmente por la puerta del hogar. Si ese espacio está descuidado, oscuro o mal armonizado, el flujo se interrumpe y puede afectar distintos aspectos de la vida cotidiana, incluida la economía.

La planta de lavanda también ayuda a ahuyentar las palomas del balcón. Foto: IA (ChatGPT)

Las plantas funcionan como reguladoras naturales de esa energía. Algunas atraen prosperidad, otras filtran vibraciones densas y otras ayudan a mantener el equilibrio entre lo que entra y lo que permanece dentro del hogar.

Para la entrada, se priorizan especies saludables, bien cuidadas y con hojas firmes. Una planta marchita o descuidada genera el efecto contrario al deseado.

Las plantas recomendadas para atraer abundancia en la entrada

Estas son las especies que el Feng Shui sugiere colocar cerca de la puerta principal del hogar para favorecer la fortuna y el bienestar:

Planta del dinero: símbolo directo de prosperidad y estabilidad financiera. Ideal para entradas luminosas o exteriores.

Jazmín: su aroma actúa como purificador energético y ayuda a atraer emociones positivas.

Lavanda: asociada a la calma, la protección y la limpieza de energías negativas.

Bambú de la suerte: representa crecimiento, adaptación y buena fortuna continua.

Albahaca: protege el hogar y funciona como barrera frente a vibraciones negativas.

Helecho: filtra energías densas y favorece un clima fresco y equilibrado.

Suculenta de la suerte: guarda energía y simboliza la acumulación de riqueza.

Laurel: históricamente ligado al triunfo, la protección y el reconocimiento.

Cómo ubicar las plantas para que funcionen como imán de fortuna

No alcanza con tener la planta correcta: la ubicación también es clave. Lo ideal es colocarlas a ambos lados de la puerta o ligeramente en diagonal, sin obstruir el ingreso ni el paso diario.

La albahaca es rica en propiedades que aportan varios beneficios a la salud. (Foto: AdobeStock) Por: Christopher - stock.adobe.com

En entradas pequeñas, una sola planta bien cuidada cumple mejor su función que varias macetas amontonadas. En accesos exteriores, conviene elegir especies resistentes al sol y al viento, como la lavanda, el laurel o el bambú.

La luz natural y el riego equilibrado son fundamentales. No hay que regarlas en exceso, pero sí se debe evitar que la tierra se seque por completo, ya que una planta debilitada pierde su capacidad simbólica.