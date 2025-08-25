En un mundo cada vez más caótico, muchas personas están volviendo la mirada hacia prácticas ancestrales que promueven el equilibrio, la armonía y el bienestar dentro del hogar. Una de ellas es el Feng Shui, el arte milenario chino de ordenar el espacio para potenciar la energía vital o “Chi”.

En 2025, esta disciplina vive un verdadero boom en redes sociales y plataformas de lifestyle, y hay un lugar en especial que se convirtió en el foco de todas las miradas: la entrada principal de la casa.

Según los expertos, podría ser la clave para desbloquear prosperidad, amor y nuevas oportunidades. ¿La tenés descuidada? Es hora de prestarle atención.

📌 ¿Cuál es el lugar más importante de la casa según el Feng Shui?

En Feng Shui, la puerta de entrada es considerada la “boca del Chi”, es decir, el punto por donde ingresa la energía vital al hogar. En 2025, con la influencia del Año del Dragón de Madera, la entrada cobra aún más protagonismo: todo lo que allí fluya o se bloquee, impactará directamente en la abundancia, las relaciones y la salud de quienes viven en la casa.

🔮 ¿Cómo activar la entrada principal de tu casa para atraer energía positiva?

Despejá el camino exterior: Evitá obstáculos como bicicletas, bolsas o macetas rotas. Cuanto más libre esté, más fluido será el ingreso del Chi. Puerta limpia y en buen estado: Pintala si está descascarada, revisá bisagras y abrila todos los días, aunque uses otra entrada. Alfombra roja o en tonos tierra: Ayuda a “anclar” la energía positiva. Ideal que sea redonda u ovalada. Iluminación cálida: Una lámpara o farol que esté siempre encendido por la noche marca el camino energético. Decoración que represente lo que deseás atraer: Un cuenco con monedas chinas para la prosperidad, flores frescas para el amor o cristales para la claridad mental.

🧧 ¿Qué errores evitar según el Feng Shui?

Espejos frente a la puerta: Rebotan la energía hacia afuera.

Puertas que crujen o se traban: Generan fricción energética.

Oscuridad o desorden: Causan estancamiento del Chi y pueden atraer malas vibras.

💡 Tip extra para 2025: ritual con incienso

Encendé un incienso de sándalo o canela cada primer día del mes y recorré con él el marco de la puerta en sentido horario. Mientras lo hacés, repetí una afirmación:“La energía positiva entra y permanece en mi hogar.”