Buenos Aires sumará una nueva propuesta cultural para quienes buscan planes diferentes en la ciudad. El próximo 5 de junio, Recoleta será sede de una experiencia que reunirá arte contemporáneo, moda y gastronomía a través de un recorrido especial por algunos de los espacios más representativos del barrio.

La iniciativa, impulsada por el Distrito BAFA junto a NODO Circuito de Galerías, propone sacar el arte de los espacios tradicionales y llevarlo al encuentro cotidiano con vecinos y visitantes.

Foto: prensa

Cómo será la experiencia

Entre las 18 y las 20 horas, quince locales y espacios comerciales de Recoleta serán intervenidos con obras de arte contemporáneo seleccionadas por galerías participantes del circuito NODO.

La propuesta busca generar un diálogo entre distintas disciplinas creativas, integrando arte, diseño, arquitectura y moda dentro de un mismo recorrido urbano.

La actividad permitirá que quienes transiten por el barrio descubran obras en contextos poco habituales, alejados de los formatos tradicionales de exhibición.

Foto: prensa

Un recorrido entre cultura y gastronomía

Además de las intervenciones artísticas, distintos espacios gastronómicos y hoteleros se sumarán a la experiencia con propuestas especiales para quienes participen de la jornada.

La idea es que el público pueda recorrer el circuito combinando exposiciones, diseño y gastronomía en una experiencia que invite a redescubrir el barrio desde otra perspectiva.

La moda también tendrá su espacio

La programación incluirá además una presentación especial de moda producida por Guillermo Azar, que se realizará durante la noche en uno de los puntos centrales del evento.

La propuesta estará acompañada por música en vivo y actividades vinculadas al universo creativo que caracteriza al distrito.

Un fenómeno que crece en las grandes ciudades

Este tipo de iniciativas ya forma parte de algunas de las principales capitales culturales del mundo, donde los llamados “distritos creativos” buscan conectar distintas expresiones artísticas con el espacio urbano.

La tendencia apunta a generar experiencias más abiertas, donde el público pueda interactuar con el arte fuera de los museos y galerías tradicionales.

Con esta propuesta, Recoleta se sumará por una noche a ese modelo de ciudad creativa que combina cultura, diseño, gastronomía y espacio público en un mismo recorrido.

Cuándo será

Fecha: 5 de junio

Horario: de 18 a 20 horas

Lugar: distintos espacios de Recoleta

Actividad: intervenciones artísticas, moda, diseño y gastronomía

La iniciativa promete transformar durante algunas horas la dinámica habitual del barrio y ofrecer una nueva forma de vivir la cultura en la ciudad.