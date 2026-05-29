Nicole Neumann volvió a marcar tendencia con un outfit que combina dos claves fuertes de la temporada otoño-invierno 2026: el estampado de rombos y el color chocolate. Con un estilismo sofisticado pero relajado, la modelo mostró cómo llevar esta dupla clásica con un beauty look que potencia todavía más el resultado final.

La conductora apostó por un conjunto en tonos marrón y blanco compuesto por un cardigan cropped con diseño geométrico de rombos y un pantalón de textura aterciopelada en color chocolate, uno de los tonos estrella del invierno. El look se completó con cinturón fino negro y zapatos chunky en negro, logrando una estética elegante con aire retro y guiños setentosos.

El look de Nicole Neumann en tonos chocolate y rombos (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

El estampado argyle —los clásicos rombos tejidos— regresa con fuerza esta temporada y aparece tanto en sweaters como en cardigans y chalecos. En el caso de Nicole, la elección de una versión ajustada y corta moderniza el diseño y lo vuelve ideal para combinar con prendas de tiro alto.

EL BEUTY LOOK IDEAL PARA UN ATUENDO EN TONOS CHOCOLATE

Pero además del outfit, hubo otro detalle que llamó la atención: el beauty look perfectamente coordinado con la paleta del estilismo. En la foto en primer plano, Nicole llevó un maquillaje en tonos nude rosados y labios glossy con acabado brillante que armonizan con la calidez del marrón chocolate del conjunto.

El toque final lo dieron los accesorios dorados. La modelo sumó un collar de eslabones XL en dorado que elevó el outfit y aportó contraste con los tonos oscuros de la ropa. Esta combinación entre marrones intensos, maquillaje luminoso y joyería dorada es una de las fórmulas más vistas en las tendencias internacionales de invierno 2026.

El look de Nicole Neumann en tonos chocolate y rombos (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Además, Nicole agregó unos anteojos de inspiración futurista con cristales rosados espejados, un accesorio que rompió con el estilo clásico del look y le aportó un guiño moderno y fashionista.

CÓMO COMBINAR EL COLOR CHOCOLATE ESTE INVIERNO

El marrón chocolate se posiciona como uno de los colores más versátiles de la temporada. Puede llevarse con blanco, beige, dorado, rosa empolvado y hasta tonos manteca. En maquillaje, los expertos recomiendan acompañarlo con iluminadores cálidos, labios nude brillantes y sombras en tonos tierra para lograr un efecto sofisticado y natural.

El look de Nicole Neumann en tonos chocolate y rombos (Foto: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Con este look, Nicole Neumann confirma que los clásicos siempre vuelven, pero reinventados con detalles modernos y beauty trends que hacen la diferencia.

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