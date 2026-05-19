Sol Pérez volvió a convertirse en una de las figuras más comentadas de los Premios Martín Fierro 2026 gracias al impactante vestido de vidrio que eligió para conducir la alfombra roja del evento. El diseño, firmado por Verónica de la Canal, sorprendió por su estética escultórica y su inspiración en una de las tendencias internacionales más fuertes del momento: el efecto “wet look” o efecto mojado.

La conductora apareció primero con un vestido negro translúcido y luego deslumbró con una segunda apuesta mucho más audaz: un diseño nude confeccionado con piezas de vidrio y detalles cristalizados que simulaban agua deslizándose sobre el cuerpo.

Sol Pérez lució un vestido de vidrio en los Martín Fierro 2026 (Foto: Instagram).

Según trascendió, la pieza fue creada especialmente para ella y debió ser trasladada envuelta en telas protectoras para evitar daños durante el trayecto al evento. “Es de vidrio chicos, no me puedo mover”, lanzó entre risas la propia Sol Pérez mientras conducía la red carpet, dejando en claro la complejidad del diseño y el trabajo artesanal detrás del vestido.

EL VESTIDO DE SOL PÉREZ INSPIRADO EN LA MODA INTERNACIONAL

La elección de Sol Pérez no fue casual. El vestido creado por Verónica de la Canal sigue la línea de las propuestas conceptuales que vienen marcando tendencia en las grandes alfombras internacionales, especialmente entre las celebridades vinculadas al universo Kardashian.

En la reciente Met Gala 2026, por ejemplo, la medallista olímpica Eileen Gu impactó con un vestido futurista diseñado por Iris van Herpen. La pieza incluía más de 15.000 burbujas de vidrio, tardó alrededor de 2.550 horas en fabricarse y hasta liberaba burbujas reales durante la gala, convirtiéndose en uno de los looks más virales de la noche.

La medallista olímpica Eileen Gu lució un vestido de vidrio de Iris van Herpen en la MET Gala 2026 (Foto: Instagram/@womenshealthesp).

En ese contexto, la apuesta de Sol Pérez buscó trasladar esa estética de alta costura experimental a la televisión argentina, mezclando glamour, teatralidad y riesgo fashionista.

CÓMO ERA EL VESTIDO DE VIDRIO DE SOL PÉREZ

El diseño tenía una silueta ajustada al cuerpo, pliegues escultóricos y transparencias estratégicas que generaban una ilusión óptica similar a una prenda recién salida del agua. Además, incorporaba tul, cristales colgantes y una cola translúcida que reforzaba el efecto etéreo.

Para completar el look, Sol Pérez llevó un peinado efecto wet hacia atrás y un maquillaje con smokey eyes y delineado intenso, acompañando la estética futurista del vestido.

Sol Pérez y su vestido de vidrio en los Martín Fierro 2026 (Foto: Instagram).

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