Después de una noche cargada de emociones en el Hotel Hilton, donde se quedó a dormir tras la entrega de los Martín Fierro 2026, Wanda Nara enfrentó a la prensa y respondió sin vueltas a quienes pusieron en duda su premio a mejor conductora.

Consultada por Puro Show sobre las críticas que circularon en redes sociales y en algunos medios, la mediática fue tajante: “No respondo nada, cada uno que piense lo que quiera, es divertido, los Martín Fierro es un poco esto, criticar el que no te gusta cómo se vistió, decir ‘qué lindo este vestido, capaz me lo hago parecido para otra fiesta’“.

Wanda Nara habló en Puro Show tras su salida del Hotel Hilton post Martín Fierro 2026 (Foto: captura de eltrece).

“No tengo nada malo para decir, yo amo a todos y aprendo de todos, también de la gente que no me cae bien y de quienes admiro”, lanzó la mediática irónica en el ida y vuelta con los medios la mañana de este martes.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DE MARTÍN MIGUELES

En medio de la charla, también le preguntaron cómo acompaña a Martín Migueles en la causa judicial que enfrenta actualmente y Wanda Nara fue contundente: “No me meto en los problemas penales ni de mis novios, exnovios, ni de mis amigos, bastante tengo con mi situación legal, cada uno tiene que defender su situación y yo no tengo nada que ver".

Sobre cómo esta su situación legal con Mauro Icardi, la conductora aclaró: “Mis cosas están muy bien, me estoy ocupando, estuve en la embajada turca con Ana (Rosenfeld)”, explicó dejando en claro que está enfocada en resolver sus propios temas legales.

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