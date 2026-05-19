El músico, compositor, productor y director chileno Alex Anwandter se presentará el 18 de septiembre a las 20:30hs en el Teatro Gran Rex, en un show muy especial con el que celebrará sus 20 años de carrera.

Reconocido como una de las voces más influyentes del pop latino contemporáneo, Anwandter ha construido una obra sólida y personal que cruza música, política y estética. Su disco Latinoamericana (2018) le valió una nominación a los Latin Grammy como Mejor Álbum Alternativo, consolidando un camino artístico que combina sensibilidad pop con una mirada crítica sobre la realidad social.

Alex Anwandter celebra 20 años de carrera con un show único en el Teatro Gran Rex (Foto de prensa)

A lo largo de su carrera, llevó su música a algunos de los escenarios más importantes de la región y el mundo, incluyendo Vive Latino, Lollapalooza y los Premios Grammy, además de realizar giras por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Con cinco discos de estudio como solista —Odisea (2010), Rebeldes (2011), Amiga (2016), Latinoamericana (2018) y El diablo en el cuerpo (2023)— y lanzamientos recientes como “Dime Precioso” (2024), su discografía traza una evolución constante que lo posiciona como uno de los artistas más relevantes de su generación.

Su trabajo ha sido destacado por medios internacionales como The New York Times, Billboard y Rolling Stone, que en 2018 incluyó su canción “Cómo puedes vivir contigo mismo?” entre los 50 temas latinos más importantes de la historia.

Además de su carrera solista, Anwandter se ha consolidado como productor y compositor para otros artistas clave de la escena latinoamericana. En 2022 produjo y coescribió Tu historia, el álbum de Julieta Venegas que obtuvo el Latin Grammy 2023 a Mejor Álbum Vocal Pop, y también trabajó en el inicio solista de Juliana Gattas.

Su recorrido artístico se extiende también al cine: en 2016 dirigió la película Nunca vas a estar solo, inspirada en la vida de Daniel Zamudio, que fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

En Argentina, su crecimiento ha sido sostenido y contundente. Tras presentarse en venues como Palermo Groove, Teatro Vorterix y Complejo C Art Media, y luego de agotar tres funciones consecutivas en Niceto Club en 2025, el artista da un paso clave en su vínculo con el público local con su esperado debut en el Gran Rex.

Lejos de tratarse de un concierto retrospectivo convencional, el show del 18 de septiembre será concebido como una experiencia única e irrepetible dentro de la carrera de Alex Anwandter. Reconocido por transformar cada presentación en una propuesta distinta —donde el repertorio, la puesta y la narrativa escénica dialogan de manera particular con cada contexto—, Alex prepara para esta noche una celebración especialmente pensada para Buenos Aires.

Con invitados especiales, una selección de canciones que recorrerá distintas etapas de su discografía y una propuesta en vivo diseñada exclusivamente para esta ocasión, el debut en el Teatro Gran Rex no volverá a repetirse en este formato. Será una oportunidad excepcional para vivir de cerca una obra que, desde hace dos décadas, redefine los límites del pop latinoamericano contemporáneo.